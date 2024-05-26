«Эдмонтон» проиграл 8 из 10 матчей плей-офф НХЛ с 0 очков от Макдэвида и Драйзайтля

«Эдмонтон» проиграл 8 из 10 матчей плей-офф с 0+0 от Макдэвида и Драйзайтля.

Форварды «Ойлерс» и не набрали очков во втором матче финала Западной конференции с « » (1:3, 1-1).

Макдэвид остался без результативных действий в 4-й раз в этом плей-офф (23 очка в 14 играх, 3+20), Драйзайтль – в 1-й (25 в 14, 9+16).

Канадец и немец провели по 63 матча в плей-офф за « ». Коннор набрал 98 (32+66) баллов, Леон – 102 (40+62).

Матчей, в которых оба не набирали очков, было 10. Клуб из Альберты сумел выиграть только 2 из них, потерпев 8 поражений.