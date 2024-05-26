«Эдмонтон» проиграл 8 из 10 матчей плей-офф НХЛ с 0 очков от Макдэвида и Драйзайтля

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас НХЛ Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Хоккей

«Эдмонтон» проиграл 8 из 10 матчей плей-офф с 0+0 от Макдэвида и Драйзайтля.

Форварды «Ойлерс» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль не набрали очков во втором матче финала Западной конференции с «Далласом» (1:3, 1-1). 

Макдэвид остался без результативных действий в 4-й раз в этом плей-офф (23 очка в 14 играх, 3+20), Драйзайтль – в 1-й (25 в 14, 9+16). 

Канадец и немец провели по 63 матча в плей-офф за «Эдмонтон». Коннор набрал 98 (32+66) баллов, Леон – 102 (40+62). 

Матчей, в которых оба не набирали очков, было 10. Клуб из Альберты сумел выиграть только 2 из них, потерпев 8 поражений. 

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий