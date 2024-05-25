Фокс вышел на 4-е место по передачам в плей-офф среди защитников в истории «Рейнджерс», догнав Макдону

Теги Рейнджерс Кубок Стэнли НХЛ Брайан Лич рекорды Райан Макдона Брэд Парк Адам Фокс Хоккей

Адам Фокс вышел на 4-е место по ассистам в плей-офф среди защитников «Рейнджерс».

26-летний защитник набрал 1 (0+1) балл во втором матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли с «Флоридой» (2:1 ОТ, 1-1).

Теперь на счету Адама Фокса 36 (5+31) очков в 42 играх плей-офф НХЛ в карьере.

Он повторил достижение Райана Макдоны (31 ассист в плей-офф в составе «Рейнджерс»), разделив с ним 4-е место по передачам в плей-офф среди защитников в истории клуба.

Среди защитников «Рейнджерс» только Рон Грешнер (32), Брэд Парк (32) и Брайан Лич (61) делали больше передач в плей-офф.

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