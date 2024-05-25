Тоффоли покинет «Виннипег», он планирует выйти на рынок свободных агентов (TFP)

Теги возможные переходы Ванкувер Лос-Анджелес НХЛ Дэвид Паньотта Виннипег Тайлер Тоффоли Хоккей

Тайлер Тоффоли покинет «Виннипег».

Об этом сообщает The Fourth Period. По данным журналиста Дэвида Паньотты, игрок планирует выйти на рынок свободных агентов.

Нападающий перешел в «Виннипег» из «Нью-Джерси» в марте в результате обмена.

Всего Тайлер Тоффоли провел 79 матчей в регулярном чемпионате-2023/24 и набрал 55 (33+22) очков. В 5 играх плей-офф он отметился 2 голами.

1 июля он станет неограниченно свободным агентом.

Отмечается, что бывшие команды Тоффоли «Лос-Анджелес» и «Ванкувер» проявляли к нему интерес в течение сезона и могут оказаться в числе клубов, которые захотят подписать его летом.

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6 комментариев
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Отлично виннипег обмянялся, чо уж там.
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Пеги и сами его думаю не стали бы особо пытаться сохранять, во-первых провалился в ПО, во-вторых у Джетс есть немало кандидатов на топ-6 среди своих проспектов, а в боттом-6 игроку типа Тоффоли делать нечего
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Ответ NACfoRekcuF
Отлично виннипег обмянялся, чо уж там.
Второй и третий пик за рентача с половиной кепки - это нормально
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Ну ждём контракт на год с середняком и трейд в дедлайн в контендер
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