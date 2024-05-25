Тоффоли покинет «Виннипег», он планирует выйти на рынок свободных агентов (TFP)

Тайлер Тоффоли покинет «Виннипег».

Об этом сообщает The Fourth Period. По данным журналиста Дэвида Паньотты, игрок планирует выйти на рынок свободных агентов.

Нападающий перешел в « » из «Нью-Джерси» в марте в результате обмена.

Всего Тайлер Тоффоли провел 79 матчей в регулярном чемпионате-2023/24 и набрал 55 (33+22) очков. В 5 играх плей-офф он отметился 2 голами.

1 июля он станет неограниченно свободным агентом.

Отмечается, что бывшие команды Тоффоли « » и « » проявляли к нему интерес в течение сезона и могут оказаться в числе клубов, которые захотят подписать его летом.