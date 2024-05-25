Ремпе применил 9 силовых приемов за 10:06 во 2-м матче с «Флоридой». Он заменил Какко в составе «Рейнджерс»

Теги Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли НХЛ Каапо Какко Мэтт Ремпе Хоккей

Мэтт Ремпе применил 9 силовых приемов за 10:06 во 2-м матче с «Флоридой».

Форвард вернулся в состав «Рейнджерс» и сыграл во 2-м матч финала Восточной конференции с «Флоридой» (2:1 ОТ, 1-1). 

Новичок клуба из Нью-Йорка заменил Каапо Какко, впервые пропустившего игру в этом плей-офф. 

21-летний Ремпе провел на льду 10 минут 6 секунд. Он успел сделать 1 блок и провести 9 силовых приемов. 

В текущем плей-офф на счету нападающего 8 игр и 1 гол. 

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Во детина выросла)
0
0
0
Зато от Куликова знатно отлетел. Забавный был момент
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий