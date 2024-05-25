Ремпе применил 9 силовых приемов за 10:06 во 2-м матче с «Флоридой». Он заменил Какко в составе «Рейнджерс»
Мэтт Ремпе применил 9 силовых приемов за 10:06 во 2-м матче с «Флоридой».
Форвард вернулся в состав «Рейнджерс» и сыграл во 2-м матч финала Восточной конференции с «Флоридой» (2:1 ОТ, 1-1).
Новичок клуба из Нью-Йорка заменил Каапо Какко, впервые пропустившего игру в этом плей-офф.
21-летний Ремпе провел на льду 10 минут 6 секунд. Он успел сделать 1 блок и провести 9 силовых приемов.
В текущем плей-офф на счету нападающего 8 игр и 1 гол.