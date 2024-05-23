Ландескуг надеется вернуться в состав «Колорадо» в следующем сезоне. Форвард не играет с 2022 года из-за травмы колена
Габриэль Ландескуг рассчитывает играть за «Колорадо» в следующем сезоне НХЛ.
Форвард «Эвеланш» не играет с июня 2022 года. Он не выходил на лед после завершения победной финальной серии Кубка Стэнли с «Тампой».
За последние два года швед перенес три операции на колене.
«Я в некотором смысле отпустил ситуацию, поскольку это немного снимает с меня давление.
Я просто хочу восстановиться, снова играть в хоккей, снова быть рядом с партнерами по команде, играть перед невероятными болельщиками.
В течение двух месяцев подряд я чувствовал себя очень хорошо физически, без каких-либо рецидивов. Это позитив», – сказал Габриэль Ландескуг.