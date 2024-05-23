Алексей Шевченко: «Шипачев не нравится Билялетдинову. У него такое же влияние на формирование состава «Ак Барса», как раньше. Гатиятулин прислушивается»
Алексей Шевченко поделился мнением о ситуации «Ак Барса» и Вадима Шипачева.
Действующий договор форвард и клуба рассчитан еще на один сезон, но известно, что «Ак Барс» хочет расстаться с хоккеистом.
«По моим данным, Вадим Шипачев не нравится Зинэтуле Билялетдинову.
Да, формально главный тренер «Ак Барса» уже сменился, но Билялетдинов в клубе остался, и у него такое же влияние на формирование состава, как было раньше.
Не знаю, почему, но Анвар Гатиятулин к нему прислушивается», – сказал журналист Алексей Шевченко.
В прошедшем сезоне Вадим Шипачев набрал 44 (13+31) очка в 62 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
В плей-офф форвард отметился 2 (1+1) баллами в 5 играх.