Алексей Шевченко: «Шипачев не нравится Билялетдинову. У него такое же влияние на формирование состава «Ак Барса», как раньше. Гатиятулин прислушивается»

Алексей Шевченко поделился мнением о ситуации «Ак Барса» и Вадима Шипачева.

Действующий договор форвард и клуба рассчитан еще на один сезон, но известно, что «Ак Барс» хочет расстаться с хоккеистом.

«По моим данным, Вадим Шипачев не нравится .

Да, формально главный тренер « » уже сменился, но Билялетдинов в клубе остался, и у него такое же влияние на формирование состава, как было раньше.

Не знаю, почему, но к нему прислушивается», – сказал журналист .

В прошедшем сезоне набрал 44 (13+31) очка в 62 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

В плей-офф форвард отметился 2 (1+1) баллами в 5 играх.