Алексей Шевченко: «Шипачев не нравится Билялетдинову. У него такое же влияние на формирование состава «Ак Барса», как раньше. Гатиятулин прислушивается»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов КХЛ Вадим Шипачев Анвар Гатиятулин Алексей Шевченко Хоккей

Алексей Шевченко поделился мнением о ситуации «Ак Барса» и Вадима Шипачева.

Действующий договор форвард и клуба рассчитан еще на один сезон, но известно, что «Ак Барс» хочет расстаться с хоккеистом.

«По моим данным, Вадим Шипачев не нравится Зинэтуле Билялетдинову.

Да, формально главный тренер «Ак Барса» уже сменился, но Билялетдинов в клубе остался, и у него такое же влияние на формирование состава, как было раньше.

Не знаю, почему, но Анвар Гатиятулин к нему прислушивается», – сказал журналист Алексей Шевченко.

В прошедшем сезоне Вадим Шипачев набрал 44 (13+31) очка в 62 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

В плей-офф форвард отметился 2 (1+1) баллами в 5 играх.

1 комментарий
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Биллу не нравится цвет двери в раздевалку Ак Барса..Гитиятулин прислушивается..
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