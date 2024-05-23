Арбитр Фатеев о ЧМ в низших дивизионах: «Болгария кидала клюшки, как копья, в выкатившегося на пустые ворота игрока»

Теги КХЛ ЧМ по хоккею сборная Болгарии сборная ЮАР сборная Люксембурга сборная ОАЭ Иван Фатеев Сборная Китайского Тайбэй по хоккею Сборная Грузии по хоккею Хоккей

Иван Фатеев рассказал о работе на чемпионате мира в низших дивизионах.

– Какие международные турниры обслуживали?

– Еще было три чемпионата мира в низших дивизионах. Самый первый – третья группа. Играли Грузия, ЮАР, ОАЭ, Тайбэй, Люксембург, Болгария.

Я судил финал. Болгария нанесла около 50 бросков. Люксембург – 17 или 19. При этом люксембуржцы выиграли 10:4.

В той игре они несколько шайб забросили в пустые ворота. В одном из моментов в выкатившегося на пустую «рамку» игрока болгары начались кидать клюшки, как копья.

Вообще на том турнире было много удивительных моментов.

Стадион, на котором игрались матчи, был настолько старым и тесным, что запасному грузинскому вратарю пришлось выходить на лед через скамейку соперника. Возникали стычки со зрителями.

Тренер сборной ОАЭ во время тайм-аута в неудачно складывавшейся игре заставлял игроков бегать от борта до борта поперек площадки. Рассказывали, что случались даже драки представителей команд в отеле.

Из других международных турниров могу вспомнить несколько розыгрышей Кубка Первого канала, а также вынесенный матч Кубка «Карьялы» между Швецией и Чехией в Стокгольме. Его я также судил с Сергеем Морозовым, – сказал арбитр Иван Фатеев.

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