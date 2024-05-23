Арбитр Фатеев о ЧМ в низших дивизионах: «Болгария кидала клюшки, как копья, в выкатившегося на пустые ворота игрока»

Иван Фатеев рассказал о работе на чемпионате мира в низших дивизионах.

– Какие международные турниры обслуживали?

– Еще было три чемпионата мира в низших дивизионах. Самый первый – третья группа. Играли Грузия, ЮАР, ОАЭ, Тайбэй, Люксембург, Болгария.

Я судил финал. Болгария нанесла около 50 бросков. Люксембург – 17 или 19. При этом люксембуржцы выиграли 10:4.

В той игре они несколько шайб забросили в пустые ворота. В одном из моментов в выкатившегося на пустую «рамку» игрока болгары начались кидать клюшки, как копья.

Вообще на том турнире было много удивительных моментов.

Стадион, на котором игрались матчи, был настолько старым и тесным, что запасному грузинскому вратарю пришлось выходить на лед через скамейку соперника. Возникали стычки со зрителями.

Тренер сборной ОАЭ во время тайм-аута в неудачно складывавшейся игре заставлял игроков бегать от борта до борта поперек площадки. Рассказывали, что случались даже драки представителей команд в отеле.

Из других международных турниров могу вспомнить несколько розыгрышей Кубка Первого канала, а также вынесенный матч Кубка «Карьялы» между Швецией и Чехией в Стокгольме. Его я также судил с Сергеем Морозовым, – сказал арбитр Иван Фатеев.