Арбитр Фатеев о ЧМ в низших дивизионах: «Болгария кидала клюшки, как копья, в выкатившегося на пустые ворота игрока»
Иван Фатеев рассказал о работе на чемпионате мира в низших дивизионах.
– Какие международные турниры обслуживали?
– Еще было три чемпионата мира в низших дивизионах. Самый первый – третья группа. Играли Грузия, ЮАР, ОАЭ, Тайбэй, Люксембург, Болгария.
Я судил финал. Болгария нанесла около 50 бросков. Люксембург – 17 или 19. При этом люксембуржцы выиграли 10:4.
В той игре они несколько шайб забросили в пустые ворота. В одном из моментов в выкатившегося на пустую «рамку» игрока болгары начались кидать клюшки, как копья.
Вообще на том турнире было много удивительных моментов.
Стадион, на котором игрались матчи, был настолько старым и тесным, что запасному грузинскому вратарю пришлось выходить на лед через скамейку соперника. Возникали стычки со зрителями.
Тренер сборной ОАЭ во время тайм-аута в неудачно складывавшейся игре заставлял игроков бегать от борта до борта поперек площадки. Рассказывали, что случались даже драки представителей команд в отеле.
Из других международных турниров могу вспомнить несколько розыгрышей Кубка Первого канала, а также вынесенный матч Кубка «Карьялы» между Швецией и Чехией в Стокгольме. Его я также судил с Сергеем Морозовым, – сказал арбитр Иван Фатеев.