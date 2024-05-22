Гендиректор «Салавата» о хейтерах в соцсетях: «Все пойманы и расстреляны. Сейчас гибридные войны везде идут, в том числе и в хоккее»

Гендиректор «Салавата» высказался о негативных комментариях в соцсетях.

– Ваш телеграм-канал [«Ярмарка меда»] стал очень популярен в хоккейной среде. Особенно из-за комментариев, которые вы закрыли. Будете снова открывать?

– Нет. Я, кстати, встречался с болельщиками... Понятно, что это не все болельщики « ». Возможно, все те, с которыми встречался я, довольно лояльно относятся к клубу. Но они даже попросили убрать комментарии не только к моему личному каналу, но и из клубных соцсетей. Мол, туда заходят чужие люди.

Сейчас же гибридные войны везде идут. В том числе и в хоккее. Особенно в плей-офф. И против нас были публикации в рамках гибридных войн. Мы все это понимаем. И воспринимаем как один из элементов хоккея. Так что, возможно, так и сделаем.

– В смысле отключите комментарии в клубных соцсетях?

– Да, возможно. Приходите на хоккей. Люди голосуют ногами и деньгами за наш хоккей – это будет лучшим мерилом, чем 20 комментариев людей, половина из которых совершенно безответственные товарищи. Когда тысячи людей приходят на твой матч, это тебя воодушевляет. Когда читаешь 20 негативных комментариев, это тебя убивает. Я образно, конечно, говорю.

– По вашим интервью и постам в канале мне казалось, что вы человек толстокожий и все это в юмор переводите.

– Абсолютно так. Здесь я знаю ценность всех этих комментариев, потому что давно занимаюсь не только хоккеем, но и политикой (Баширов был заместителем руководителя администрации Башкортостана – прим. Sports). Знаю, как на них реагировать. И совершенно спокойно реагирую.

– Заказчики, организаторы и исполнители гибридных войн против вас не помешают в следующем сезоне?

– Они все пойманы и расстреляны (улыбается). Так что в следующем сезоне вы их не увидите, – сообщил .