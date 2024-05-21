Петтерссон забил 1 гол в 13 матчах плей-офф. Форвард «Ванкувера» набрал 18 очков в 17 играх Кубка Стэнли четыре года назад

Теги Кубок Стэнли Ванкувер Эдмонтон НХЛ Элиас Петтерссон Хоккей

Элиас Петтерссон забил один гол в розыгрыше Кубка Стэнли.

«Ванкувер» уступил «Эдмонтону» (2:3, 3-4) в седьмом матче второго раунда Кубка Стэнли.

Форвард «Кэнакс» Элиас Петтерссон завершил игру без результативных действий при полезности «плюс 1», проведя на льду 24 минуты и 5 секунд.

Шведский нападающий забросил 1 шайбу в 13 матчах этого плей-офф. Этот гол игрок забил во второй игре серии с «Ойлерс».

В общей сложности в плей-офф Петтерссон набрал 6 (1+5) очков.

Форвард провел второй плей-офф в карьере. Впервые он сыграл в плей-офф в сезоне-2019/20 – тогда отметился 18 (7+11) баллами в 17 матчах.

«Эдмонтон» – в финале Запада! Забрал седьмой матч у «Ванкувера» – абсолютно по делу

10 комментариев
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Ответ Вадим Кемеж
Макдэвид забил 2 гола
И 19 передач.
+5
0
+5
11,6 млн в год его попрекать нельзя, ибо контракт вступает в силу со следующего сезона.
+2
0
+2
и пишет своему шведскому другу что-то типа obmenna poroshu
+2
-1
+1
Кузнецов - 2?)
+1
0
+1
Главное разочарование постсизона.
+1
0
+1
Вялый
+1
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0
Ну и по очкам всего на два от Задорова отстал.. А вообще -ничего удивительного. То, что системы Токкета ему подходят меньше чем Боссеру и Миллеру, как-будто очевидно.
0
0
0
Ответ ABarca
Кузнецов - 2?)
До уровня Кузнецова ему как до луны
+1
-1
0
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