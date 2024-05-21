Петтерссон забил 1 гол в 13 матчах плей-офф. Форвард «Ванкувера» набрал 18 очков в 17 играх Кубка Стэнли четыре года назад

Элиас Петтерссон забил один гол в розыгрыше Кубка Стэнли.

« » уступил « » (2:3, 3-4) в седьмом матче второго раунда Кубка Стэнли.

Форвард «Кэнакс» завершил игру без результативных действий при полезности «плюс 1», проведя на льду 24 минуты и 5 секунд.

Шведский нападающий забросил 1 шайбу в 13 матчах этого плей-офф. Этот гол игрок забил во второй игре серии с «Ойлерс».

В общей сложности в плей-офф Петтерссон набрал 6 (1+5) очков.

Форвард провел второй плей-офф в карьере. Впервые он сыграл в плей-офф в сезоне-2019/20 – тогда отметился 18 (7+11) баллами в 17 матчах.

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