Венгрия и Словения заменят Польшу и Великобританию на ЧМ-2025

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Две команды покинули элитный дивизион чемпионата мира по хоккею.

Сборные Польши и Великобритании переместились в дивизион A1 чемпионата мира по итогам ЧМ-2024.

Обе команды заняли последние, восьмые, позиции в своих группах на турнирах.

Великобритания проиграла все шесть матчей в основное время с общим счетом 8:28. Команда проведет еще одну игру – против команды Австрии.

Польша уступила во всех семи играх, но взяла один балл в матче с командой Латвии (4:5 ОТ). Общая разница голов – 11:29.

Таким образом, Польшу и Великобританию на ЧМ в 2025 году заменят команду Словении и Венгрии.

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