Канада может назначить разных тренеров на Турнир четырех наций и ОИ. Бринд′Амор и Купер – в числе кандидатов

Названы претенденты на пост главного тренера сборной Канады по хоккею.

Канадскую команду могут тренировать разные главные тренеры на предстоящих двух турнирах с участием игроков .

В 2025 году пройдет Турнир четырех наций, в 2026 году хоккеисты лиги примут участие на Олимпиаде в Италии.

Журналист Эллиотт Фридман в подкасте 32 Thoughts сообщил, что в списке претендентов находятся два специалиста – (« ») и (« »).