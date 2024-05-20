Канада может назначить разных тренеров на Турнир четырех наций и ОИ. Бринд′Амор и Купер – в числе кандидатов
Названы претенденты на пост главного тренера сборной Канады по хоккею.
Канадскую команду могут тренировать разные главные тренеры на предстоящих двух турнирах с участием игроков НХЛ.
В 2025 году пройдет Турнир четырех наций, в 2026 году хоккеисты лиги примут участие на Олимпиаде в Италии.
Журналист Эллиотт Фридман в подкасте 32 Thoughts сообщил, что в списке претендентов находятся два специалиста – Род Бринд′Амор («Каролина») и Джон Купер («Тампа»).