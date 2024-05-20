Канада может назначить разных тренеров на Турнир четырех наций и ОИ. Бринд′Амор и Купер – в числе кандидатов

Теги Тампа-Бэй Каролина Род Бринд′Амор Сборная Канады по хоккею с шайбой НХЛ олимпийский хоккейный турнир Джон Купер Турнир четырех наций НХЛ Хоккей

Названы претенденты на пост главного тренера сборной Канады по хоккею.

Канадскую команду могут тренировать разные главные тренеры на предстоящих двух турнирах с участием игроков НХЛ.

В 2025 году пройдет Турнир четырех наций, в 2026 году хоккеисты лиги примут участие на Олимпиаде в Италии.

Журналист Эллиотт Фридман в подкасте 32 Thoughts сообщил, что в списке претендентов находятся два специалиста – Род Бринд′АморКаролина») и Джон КуперТампа»).

1 комментарий
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С Бриндамором даже МакДэвид, Маккинон и Кросби будут хитовать, форчекать и в общем чокерить
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