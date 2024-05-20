Норвегия осталась в элите ЧМ, победив Великобританию. 40-летний Торесен набрал 1+1 в матче, всего на турнире – 6 очков в 7 играх

Теги Салават Юлаев СКА Патрик Торесен КХЛ Сборная Норвегии по хоккею ЧМ по хоккею Сборная Великобритании по хоккею Хоккей

Сборная Норвегии продолжит выступление в элитном дивизионе ЧМ по хоккею.

Норвежская сборная обыграла команду Великобритании (5:2) в матче группового этапа ЧМ-2024.

После этой победы норвежцы набрали шесть очков в семи матчах турнира и остались в элитном дивизионе чемпионата мира.

40-летний нападающий сборной Норвегии Патрик Торесен набрал 2 (1+1) в игре против команды Великобритании.

Всего на этом турнире бывший форвард «Салавата Юлаева» и СКА отметился 6 (1+5) баллами в семи играх.

1 комментарий
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вот ведь Роман Борисыч как подготовил супер-ветерана! на старых дрожжах до сих пор как феерит!!!
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