Великобритания покинула элиту ЧМ после шести поражений подряд. Команда год назад вернулась в высший дивизион

Сборная Великобритании покинет элитный дивизион ЧМ по хоккею.

Британская команда уступила сборной Норвегии (2:5) в матче группового этапа ЧМ-2024.

Это поражение стало шестым подряд для сборной Великобритании на турнире. Общий счет голов – 8:28.

Таким образом, за один матч до завершения группового этапа Великобритании уже не удастся подняться выше восьмой позиции, которая означает вылет в дивизион A1 чемпионата мира.

Британцы не набрали ни одного очка на турнире. В еще одном матче они встретятся с командой Австрии.

В 2023 году британцы выиграли дивизион A1, выйдя в элитный дивизион чемпионата мира.