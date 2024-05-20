Великобритания покинула элиту ЧМ после шести поражений подряд. Команда год назад вернулась в высший дивизион

Теги Сборная Норвегии по хоккею ЧМ по хоккею Сборная Великобритании по хоккею Хоккей

Сборная Великобритании покинет элитный дивизион ЧМ по хоккею.

Британская команда уступила сборной Норвегии (2:5) в матче группового этапа ЧМ-2024.

Это поражение стало шестым подряд для сборной Великобритании на турнире. Общий счет голов – 8:28.

Таким образом, за один матч до завершения группового этапа Великобритании уже не удастся подняться выше восьмой позиции, которая означает вылет в дивизион A1 чемпионата мира.

Британцы не набрали ни одного очка на турнире. В еще одном матче они встретятся с командой Австрии.

В 2023 году британцы выиграли дивизион A1, выйдя в элитный дивизион чемпионата мира.

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Cube Litening C:68X
Венгрия и Словения придут..А где Италия, они же задерживались в высшем дивизионе на несколько лет подряд, чёт давно не видно..
Италия 2 года подряд занимает 3е место в Д1А. На ЧМ-23 проиграли Польше 2:4 и Великобритании 3:5, на ЧМ-24 проиграли 0:2 Словении и 2:3(OT) Венгрии.
+2
0
+2
Венгрия и Словения придут..А где Италия, они же задерживались в высшем дивизионе на несколько лет подряд, чёт давно не видно..
+1
0
+1
Ждём через год снова
0
0
0
Ответ couture39
Италия 2 года подряд занимает 3е место в Д1А. На ЧМ-23 проиграли Польше 2:4 и Великобритании 3:5, на ЧМ-24 проиграли 0:2 Словении и 2:3(OT) Венгрии.
Понятно..👌
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий