Жамнов о Ничушкине: «Жалко Валеру. Но он должен понимать, что наломал дров. Второй год подряд так попадает, когда «Колорадо» играет в плей-офф»

Алексей Жамнов высказался о ситуации с отстранением Валерия Ничушкина.

Форвард «Колорадо» попал в третий этап программы помощи игрокам . Он отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.

– Жалко Валеру Ничушкина?

– Ну да. Я до конца всех нюансов и тонкостей этой ситуации не знаю. Жалко, конечно.

Но Валера и сам по большому счету должен понимать, что он наломал дров – сделал то, что делать был не должен.

Он же второй год подряд так попадает, когда « » играет в плей-офф, – сказал главный тренер « » .