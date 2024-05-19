Жамнов о Ничушкине: «Жалко Валеру. Но он должен понимать, что наломал дров. Второй год подряд так попадает, когда «Колорадо» играет в плей-офф»
Алексей Жамнов высказался о ситуации с отстранением Валерия Ничушкина.
Форвард «Колорадо» попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.
– Жалко Валеру Ничушкина?
– Ну да. Я до конца всех нюансов и тонкостей этой ситуации не знаю. Жалко, конечно.
Но Валера и сам по большому счету должен понимать, что он наломал дров – сделал то, что делать был не должен.
Он же второй год подряд так попадает, когда «Колорадо» играет в плей-офф, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.