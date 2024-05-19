Жамнов о Ничушкине: «Жалко Валеру. Но он должен понимать, что наломал дров. Второй год подряд так попадает, когда «Колорадо» играет в плей-офф»

Теги Спартак происшествия Колорадо Алексей Жамнов НХЛ КХЛ Валерий Ничушкин Матч ТВ Хоккей

Алексей Жамнов высказался о ситуации с отстранением Валерия Ничушкина.

Форвард «Колорадо» попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.  

– Жалко Валеру Ничушкина?

– Ну да. Я до конца всех нюансов и тонкостей этой ситуации не знаю. Жалко, конечно.

Но Валера и сам по большому счету должен понимать, что он наломал дров – сделал то, что делать был не должен.

Он же второй год подряд так попадает, когда «Колорадо» играет в плей-офф, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

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