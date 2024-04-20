Друэн пропустит серию против «Виннипега» из-за травмы. Четвертый бомбардир «Колорадо» набрал 56 очков в 79 играх регулярки НХЛ

Теги травмы Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Виннипег Джонатан Друэн Хоккей

Джонатан Друэн не примет участие в серии с «Виннипегом» из-за травмы.

«Колорадо» сообщил, что нападающий команды пропустит серию первого раунда Кубка Стэнли из-за повреждения нижней части тела.

Канадец получил травму в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (5:1), в котором он сыграл 14 минут и 58 секунды.

В регулярном чемпионате Джонатан Друэн занял четвертое место в списке лучших бомбардиров «Эвеланш», уступив лишь Кэйлу Макару, Микко Рантанену и Нэтану Маккиннону.

Друэн набрал 56 (19+37) очков при полезности «плюс 13» в 79 матчах регулярного чемпионата при среднем игровом времени 18:11.

7 комментариев
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Колорадо надо постажироваться у Вегаса, он им объяснит, что травмы надо залечивать прямо к началу ПО, а не получать их перед ним
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Ответ Direct free kick
Не потеря. У него 1 приличная серия плей-офф за карьеру - против Питтсбурга в 2016
Серьёзная потеря, железный игрок топ-6 Авс. У Колорадо и так недостаток глубины по сравнению с Джетс, а тут ещё и такая новость. Опять придётся тройке Макар-Маккиннон-Рантанен на себя всё брать
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-3
+4
Не было печали. Опять Avs штормит с начала Плей-офф.
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+3
Команды набравшие 110 и 107 очков будут рубиться в 1 раунде, т.е 2-я по очкам против 4-й
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Норм сезон. Может еще успеет помочь команде.
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