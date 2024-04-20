Друэн пропустит серию против «Виннипега» из-за травмы. Четвертый бомбардир «Колорадо» набрал 56 очков в 79 играх регулярки НХЛ
Джонатан Друэн не примет участие в серии с «Виннипегом» из-за травмы.
«Колорадо» сообщил, что нападающий команды пропустит серию первого раунда Кубка Стэнли из-за повреждения нижней части тела.
Канадец получил травму в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (5:1), в котором он сыграл 14 минут и 58 секунды.
В регулярном чемпионате Джонатан Друэн занял четвертое место в списке лучших бомбардиров «Эвеланш», уступив лишь Кэйлу Макару, Микко Рантанену и Нэтану Маккиннону.
Друэн набрал 56 (19+37) очков при полезности «плюс 13» в 79 матчах регулярного чемпионата при среднем игровом времени 18:11.