35-летний Даугавиньш догнал Бедарда в гонке бомбардиров ЧМ-2024 после 1+1 с Францией. У форварда сборной Латвии 5 баллов в 2 матчах

Теги Сборная Латвии по хоккею Каспарс Даугавиньш Сборная Франции по хоккею ЧМ по хоккею Коннор Бедард Хоккей

Каспарс Даугавиньш набрал пять очков в двух матчах ЧМ-2024.

Капитан сборной Латвии забросил победный гол за секунду до завершения овертайма в матче против команды Франции (3:2 ОТ).

Латвийцы начали турнир с двух побед, обыграв также Польшу (5:4 ОТ) в прошлой игре, а Каспарс Даугавиньш отметился 5 (3+2) баллами за результативность в этих матчах.

Даугавиньш делит лидерство с Коннором Бедардом в списке лучших бомбардиров турнира – у хоккеистов по пять баллов в активе.

Каспарс провел нынешний сезон в словацкой «Дукле».

3 комментария
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Ничего удивительного. В команде пока играет только его звено. Ну ещё младший Букартс. Остальные катаются, причём не всегда хорошо
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Он на всех своих ЧМ-ах на первой странице списка красуется.
Настоящий лидер и капитан!
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однако.
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