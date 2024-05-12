35-летний Даугавиньш догнал Бедарда в гонке бомбардиров ЧМ-2024 после 1+1 с Францией. У форварда сборной Латвии 5 баллов в 2 матчах
Каспарс Даугавиньш набрал пять очков в двух матчах ЧМ-2024.
Капитан сборной Латвии забросил победный гол за секунду до завершения овертайма в матче против команды Франции (3:2 ОТ).
Латвийцы начали турнир с двух побед, обыграв также Польшу (5:4 ОТ) в прошлой игре, а Каспарс Даугавиньш отметился 5 (3+2) баллами за результативность в этих матчах.
Даугавиньш делит лидерство с Коннором Бедардом в списке лучших бомбардиров турнира – у хоккеистов по пять баллов в активе.
Каспарс провел нынешний сезон в словацкой «Дукле».
Настоящий лидер и капитан!