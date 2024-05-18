В чемпионате Беларуси сыграет команда из Смоленска. «Славутич» подал заявку в прошлом году

Теги ФХР чемпионат Беларуси ФХБ КХЛ Артем Каркоцкий Славутич календарь Экстралига высшая лига Беларусь Хоккей

В чемпионате Беларуси сыграет клуб из Смоленска.

Состоялось заседание Совета директоров клубов Экстралиги и Высшей лиги Беларуси. В проект календаря Экстралиги сезона-2024/25 вошли 14 клубов, включая команду из Смоленска.

В декабре 2023 года сообщалось, что хоккейный клуб «Славутич» подал заявку на участие в чемпионате Беларуси.

«Рад приветствовать наших коллег из Смоленска в числе участников белорусской Экстралиги.

Интерес со стороны зарубежных клубов говорит о нашей качественной работе: федерации – в части обеспечения условий для проведения чемпионата и проработки регламента соревнований, клубов – в части привлечения квалифицированных тренеров и игроков для обеспечения хорошей конкуренции в лиге», – заявил председатель совета директоров клубов Артем Каркоцкий.

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4 комментария
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Молодцы, смоляне.
Лучше рядом у соседей, чем в ВХЛ.
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Расширение сотрудничества по Дегтярёвски.
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И это называется сотрудсотрудничеством 🇷🇺 и 🇧🇾
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логичное, разумное решение.
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