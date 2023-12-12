ФХБ получила заявку от российского клуба на участие в чемпионате Беларуси

Теги чемпионат Беларуси ФХБ КХЛ МХЛ Александр Богданович Экстралига ТАСС Хоккей

Российский клуб подал заявку на участие в чемпионате Беларуси по хоккею.

Об этом сообщил председатель Федерации хоккея Беларуси Александр Богданович.

В чемпионате белорусской экстралиги выступают 12 клубов.

«Мы получили заявку от российского клуба, будем рассматривать его участие. Это привнесет что-то новое: эмоции, поездки, соперничество.

Мы планируем чемпионат страны увеличить до 14 клубов. Если будут выполнены все требования, мы с удовольствием примем эту команду», – сказал Богданович.

Из белорусских команд в Фонбет Чемпионате КХЛ выступает минское «Динамо», в Olimpbet МХЛ – бобруйский «Динамо-Шинник». 

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2 комментария
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Предположу, что это воронежский Буран, который в последние лет семь постоянно, из год в год испытывает финансовые трудности, вплоть до угрозы расформирования. Нет денег колесить по просторам Сибири и Крайнего Севера, а Белоруссия совсем рядом, и там всё компактно.
+2
0
+2
Ответ Эд..19
Предположу, что это воронежский Буран, который в последние лет семь постоянно, из год в год испытывает финансовые трудности, вплоть до угрозы расформирования. Нет денег колесить по просторам Сибири и Крайнего Севера, а Белоруссия совсем рядом, и там всё компактно.
Смоленский Славутич, десять лет назад уже пытался к белорусам заявиться
+1
0
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