ФХБ получила заявку от российского клуба на участие в чемпионате Беларуси

Российский клуб подал заявку на участие в чемпионате Беларуси по хоккею.

Об этом сообщил председатель Федерации хоккея Беларуси Александр Богданович.

В чемпионате белорусской экстралиги выступают 12 клубов.

«Мы получили заявку от российского клуба, будем рассматривать его участие. Это привнесет что-то новое: эмоции, поездки, соперничество.

Мы планируем чемпионат страны увеличить до 14 клубов. Если будут выполнены все требования, мы с удовольствием примем эту команду», – сказал Богданович.

Из белорусских команд в Фонбет Чемпионате КХЛ выступает минское «Динамо», в Olimpbet МХЛ – бобруйский «Динамо-Шинник».