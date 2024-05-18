Обладатель Кубка Стэнли-2024 выиграет трофей впервые в XXI веке или в истории клуба

Все чемпионы НХЛ последних 24 сезонов не вышли в полуфинал Кубка Стэнли.

В матчах второго раунда плей-офф «Флорида» обыграла «Бостон» (2:1, 4-2 в серии), «Даллас» оказался сильнее «Колорадо» (2:1 2ОТ, 4-2 в серии).

Ни одна из пяти команд, остающихся в борьбе за Кубок Стэнли, не брала титул в XXI веке.

«Даллас» не становился чемпионом с 1999 года, «Рейнджерс» – с 1994-го, «Эдмонтон» – с 1990-го. «Флорида» и «Ванкувер» еще ни разу не побеждали в турнире.