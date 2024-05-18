Обладатель Кубка Стэнли-2024 выиграет трофей впервые в XXI веке или в истории клуба

Теги рейтинги Рейнджерс Бостон Флорида Кубок Стэнли Ванкувер Колорадо Эдмонтон Даллас НХЛ Хоккей

Все чемпионы НХЛ последних 24 сезонов не вышли в полуфинал Кубка Стэнли.

В матчах второго раунда плей-офф «Флорида» обыграла «Бостон» (2:1, 4-2 в серии), «Даллас» оказался сильнее «Колорадо» (2:1 2ОТ, 4-2 в серии).

Ни одна из пяти команд, остающихся в борьбе за Кубок Стэнли, не брала титул в XXI веке. 

«Даллас» не становился чемпионом с 1999 года, «Рейнджерс» – с 1994-го, «Эдмонтон» – с 1990-го. «Флорида» и «Ванкувер» еще ни разу не побеждали в турнире.

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15 комментариев
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И это прекрасно
+31
-2
+29
Это шикарно! Чем хороша НХЛ, так это непостоянством результатов. Уже практически невозможно собрать команды династии, результаты часто неожиданные.
По большому счету, Даллас, Флорида, Рейнджерс и кто-то из пары Ванкувер/Эдмонтон достойны КС. Вот сейчас болеем просто за классный хоккей!
+25
0
+25
И если пройдёт Ванкувер, то Кубок обязательно будет у кого то из россиян
+20
-2
+18
Ответ sergey2022
Что потолок зарплат делает, выравнивает финансовые возможности, в КХЛ наконец к этому пришли, ещё в РПЛ не помешало бы
Где, где, в кхл? Ты серьёзно? ска дурит всю лигу как только может, с этим так называемых потолком. В нхл да, соблюдается безукортзненно, поэтому и интрига в каждом чемпионате, вернее кубке стэнли. А в кхл посмещище.
+11
0
+11
Притоплю за ванкувер. За 94-й год до сих пор за них обидно. И за Пашу.
+5
0
+5
Вот за
Это и любят НХЛ в том числе
+3
0
+3
Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
Притоплю за ванкувер. За 94-й год до сих пор за них обидно. И за Пашу.
Нынешний "Ванкувер" - просто позор на фоне того. Сегодня это сплошной анти-хоккей в стиле топовых "Дэвилз". Только без Скотта Стивенса в защите и Мартина Бродера на последней линии))
+1
0
+1
Что потолок зарплат делает, выравнивает финансовые возможности, в КХЛ наконец к этому пришли, ещё в РПЛ не помешало бы
+1
-1
0
За нового обладателя) !
+1
-1
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Ответ Bartez1986
И если пройдёт Ванкувер, то Кубок обязательно будет у кого то из россиян
И как показывает практика последних лет, наличие русских в составе один из важнейших факторов победы в КС! )
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Ответ Bartez1986
И если пройдёт Ванкувер, то Кубок обязательно будет у кого то из россиян
да, последние лет 8 или 9 кубок брали россияне, так что у Эдмонтона шансы пониже))
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Ответ Егор Ковынёв
И как показывает практика последних лет, наличие русских в составе один из важнейших факторов победы в КС! )
В лиге всего полторы команды, где нет россиян)) Хотя мало кто из наших серьезно влияет на результат. Потому вряд ли уместно так уж категорично заявлять. С тем же успехом, можно написать, что шведы и финны - обязательный атрибут в составе будущего обладателя Кубка Стэнли. Но, как ни прискорбно это констатировать, решают ситуацию в свою пользу почти всегда канадцы((
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Ответ leopard-000
Эдмонтон возьмёт чашу
Ахаха🤣
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