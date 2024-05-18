Женский «Торонто» вылетел из плей-офф в дебютном сезоне PWHL, уступив «Миннесоте» в полуфинале (2-3 после 2-0)

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Женский «Торонто» вылетел из плей-офф в дебютном сезоне PWHL.

Команда уступила «Миннесоте» (2-3 в серии, 1:4 в пятом матче) в полуфинале плей-офф. После первых двух матчей канадский клуб вел со счетом 2-0. 

Таким образом, финал первого сезона лиги будет американским – «Миннесота» сыграет с «Бостоном» в серии до 3 побед. 

«Бостон» в полуфинале выбил «Монреаль» (3-0, причем все матчи завершились в овертаймах). 

В дебютном сезоне PWHL приняли участие 6 команд – «Торонто», «Монреаль», «Оттава», «Миннесота», «Бостон» и «Нью-Йорк».

Запуск новой лиги стал последним этапом преодоления раскола в профессиональном женском хоккее Северной Америки.

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