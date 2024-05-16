Хоккеист «Торпедо» Конюшков: «Динамо» станет чемпионом РПЛ, надеюсь. Мне понравилась их игра против «Пари НН»

Богдан Конюшков надеется, что «Динамо» выиграет чемпионат РПЛ.

– Следишь за футболом?

– В этом сезоне ходил на наш местный «Пари НН» в РПЛ – с «Краснодаром» играли.

Мне понравилось, в принципе забили много голов, семь. Первый раз увидел вообще голы вживую на футболе.

До этого ходил один раз, но играли с «Уралом», и там, к сожалению, сыграли 0:0.

Мне понравилось. У «Пари НН» хорошая команда, играют молодые ребята. Классная атмосфера, большой стадион.

– Сможет ли московское «Динамо» выиграть РПЛ или снова ждать победу «Зенита»?

– Мне нравится Смолов. Надеюсь, что они с «Динамо» станут чемпионами РПЛ.

Тем более после прошлого неудачного сезона и в целом игра «Динамо», когда они приезжали в Нижний к «Пари НН», мне понравилась, – сказал защитник хоккейного клуба «Торпедо» Богдан Конюшков.