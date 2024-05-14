Пикар должен сыграть в воротах «Эдмонтона» в 4-м матче с «Ванкувером». Скиннер пропустил 12 шайб за 3 матча
Голкипер «Эдмонтона» Кэлвин Пикар может сыграть в матче против «Ванкувера».
«Ойлерс» планируют, что Кэлвин Пикар займет место в воротах команды в четвертой игре серии второго раунда Кубка Стэнли против «Кэнакс».
Об этом сообщил Daily Faceoff.
В третьей игре серии, в которой «Эдмонтон» проиграл 3:4, Кэлвин Пикар заменил Стюарта Скиннера в третьем периоде и отразил все три броска, которые были нанесены по его воротам.
Скиннер пропустил все четыре шайбы, отразив 11 из 15 бросков. Всего за три матча серии Стюарт пропустил 12 шайб.
На данный момент «Ванкувер» ведет 2-1 в серии.
В этой серии шансы Ванкувера выше. Эдмонтон так и не решил проблемы с вратарём, защитой и хорошим боттом 6.
Чисто в два топ игрока кубки не выигрываются.
Будет финал конфы Даллас-Ванкувер.
Ванкувер возьмет серию со счетом 4-2