Каменский о ЧМ-2024: «Если нет сборной России, болеть не за кого. Чтобы конкретно следить – в чем смысл? Теряется интерес»

Валерий Каменский объяснил, почему не следит за ЧМ по хоккею.

Турнир проходит в чешских городах Прага и Острава. отстранена от международных турниров решением ИИХФ.

– Будете ли следить за чемпионатом мира без сборной России?

– Я болею за наши сборные. Если там нет сборной России, то болеть не за кого.

Может, результаты буду смотреть, потому что их показывают по телевизору.

Но так, чтобы конкретно следить, – в чем смысл? Интерес теряется, – сказал олимпийский чемпион .