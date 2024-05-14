Каменский о ЧМ-2024: «Если нет сборной России, болеть не за кого. Чтобы конкретно следить – в чем смысл? Теряется интерес»
Валерий Каменский объяснил, почему не следит за ЧМ по хоккею.
Турнир проходит в чешских городах Прага и Острава. Сборная России отстранена от международных турниров решением ИИХФ.
– Будете ли следить за чемпионатом мира без сборной России?
– Я болею за наши сборные. Если там нет сборной России, то болеть не за кого.
Может, результаты буду смотреть, потому что их показывают по телевизору.
Но так, чтобы конкретно следить, – в чем смысл? Интерес теряется, – сказал олимпийский чемпион Валерий Каменский.
да и что еще делать болельщикам Торонто, только ЧМ по хоккею смотреть и кого бы подешевле подписать