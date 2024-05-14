Каменский о ЧМ-2024: «Если нет сборной России, болеть не за кого. Чтобы конкретно следить – в чем смысл? Теряется интерес»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Валерий Каменский КХЛ ЧМ по хоккею Хоккей

Валерий Каменский объяснил, почему не следит за ЧМ по хоккею.

Турнир проходит в чешских городах Прага и Острава. Сборная России отстранена от международных турниров решением ИИХФ.

– Будете ли следить за чемпионатом мира без сборной России?

– Я болею за наши сборные. Если там нет сборной России, то болеть не за кого.

Может, результаты буду смотреть, потому что их показывают по телевизору.

Но так, чтобы конкретно следить, – в чем смысл? Интерес теряется, – сказал олимпийский чемпион Валерий Каменский.

6 комментариев
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Это типа, как если бы профессор кафедры фортепиано московской консерватории: на международном конкурсе пианистов в финал не прошёл ни один россиянин, поэтому смысла смотреть и слушать финал, где будут выступать несколько выдающихся и несколько просто интересных и талантливых пианистов со всего мира, нет.
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Хоккей это явление. Смотришь, а потом элемент боления возникает сам собой. Послушаешь таких граждан, как Плющев, Кожевников, Каменский, то смотреть надо исключительно сборную Ротенберга. Матчи НХЛ в их понимании хоккея, тоже не заслуживают внимания. Мне вообще по хрену что вы говорите.
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ну что вы напали. тут чисто тип людей. Кидайте помидоры, но я допустим не могу болеть за Манчестер живя в России. и тд. я не говорю что я не понимаю тех кто так делает и тд. ну просто вот я такой. в НХЛ я всегда топлю за команды с нашими. в нашем хоккее всегда за команду своего округа и тд. и мне честно при всех звездах приехавших на ЧМ не оч интересно. Ну может финал гляну, а групповые и тд. Мне там просто не за кого болеть.
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По-моему, глупости говорят заслуженные. люди нашего хоккея. Смотреть ЧМ надо хотя затем, чтобы понять его уровень и понять, хотя бы теоретически, иного пока, увы, не дано, насколько конкурентно способной была бы сборная России на этом турнире. Впрочем, нашим функционерам достаточно игр с Белорусией и Казахстаном, чтобы потом "великий" тренер сравнивал их с супер серией 1972 года, а все остальные дружно пели ему гимны. А ЧМ, кстати, интересный и зрителей предостаточно и как мне кажется, никто из-за отсутствия нашей сборной не страдает.
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вот в автомобилисте Да Коста играет почему за него не поболеть спорт вне политики. за Чехию червенка за Швейцарии андриего.
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Ответ Пылесос
Это типа, как если бы профессор кафедры фортепиано московской консерватории: на международном конкурсе пианистов в финал не прошёл ни один россиянин, поэтому смысла смотреть и слушать финал, где будут выступать несколько выдающихся и несколько просто интересных и талантливых пианистов со всего мира, нет.
согласен,
да и что еще делать болельщикам Торонто, только ЧМ по хоккею смотреть и кого бы подешевле подписать
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