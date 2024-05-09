«Салават» может получить 18-летнего Великова в сделке по переходу Дроздова в ЦСКА

Теги Салават Юлаев ЦСКА возможные переходы КХЛ Иван Дроздов Спорт-Экспресс Хоккей

Максим Великов может перейти в «Салават Юлаев» из ЦСКА.

18-летний нападающий может пополнит состав уфимского клуба в качестве компенсации по переходу Ивана Дроздова в ЦСКА, об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Также, помимо Великова, «Салават Юлаев» получит еще молодых игроков.

В прошедшем сезоне Максим Великов набрал 28 (14+14) очков в 43 матчах в регулярном чемпионате Olimpbet Молодежной хоккейной лиги.

Всего в МХЛ у форварда – 52 (27+25) балла в 85 играх.

16 комментариев
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Супер обмен
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смешно конечно. Но ни чего не поделаешь мы фарм клуб
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менять игрока 1 тройки на мутного юниора ... это в стиле Чижова
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🤣🤣🤣зашибись 👍потом раскроется заберут обратно
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Потому наш хоккей и будет прозебать в заднице ,потому что есть пару гос компаний , у которых свои интересы и клубы и половину клубов лиги работают в их интересах принудительно(добровольно)фармы так называемые,о какой конкурентной способной лиге вообще может идти речь,в НХЛ такое и в кошмарном сне представить невозможно
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Те это не ЦСКА забирает Дроздова,а именно Салават Великова приобретает у которого в МХЛ 25 очков 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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Баширова в отставку!!!!!и Чижова туда же!!!
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Что значит фарм клуб,теперь можно забирать кого захотят? Есть такой закон или что?Где же наш Бабай,царство ему небесное,у него только серце болело за Салават.
Когда президентские выборы? Можеть президента поменяют,и чего нибуть изменится.
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Если это действительно правда и Дроздова забирает конюшня, то это фиаско. Переход Капризова всё ещё не забыт (и вряд ли будет забыт). Такой же трюк с Дроздовым тоже долго не забудется. Смехопанорама 🤡
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и как это называть ! козлов всё равно загубит их , своя молодёжь есть её и продвигайте, а не обменевайте тех игроков которые себя полностью отдают игре...
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Иван Дроздов—Сезон 2024—65 игр, 24передачи+24гола. За это дают игрока из МХЛ. ЦСКА снова за старое. Опять грабит.
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Зачем???
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Ответ Рузель Хуснияров
смешно конечно. Но ни чего не поделаешь мы фарм клуб
вот как потом уважать соперника из Москвы?
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Ответ Вася Пупкин
вот как потом уважать соперника из Москвы?
вообще ни как
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Ответ feodalic
менять игрока 1 тройки на мутного юниора ... это в стиле Чижова
посмотри на сайте сю, там вообще не написана должность Чижова 😄 и сфера его ответственности тоже не указана. очень удобно
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Ответ v.
Что значит фарм клуб,теперь можно забирать кого захотят? Есть такой закон или что?Где же наш Бабай,царство ему небесное,у него только серце болело за Салават. Когда президентские выборы? Можеть президента поменяют,и чего нибуть изменится.
Это не поможет. Башнефть под ними.
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