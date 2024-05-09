«Салават» может получить 18-летнего Великова в сделке по переходу Дроздова в ЦСКА

Максим Великов может перейти в «Салават Юлаев» из ЦСКА.

18-летний нападающий может пополнит состав уфимского клуба в качестве компенсации по переходу в , об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Также, помимо Великова, « » получит еще молодых игроков.

В прошедшем сезоне Максим Великов набрал 28 (14+14) очков в 43 матчах в регулярном чемпионате Olimpbet Молодежной хоккейной лиги.

Всего в МХЛ у форварда – 52 (27+25) балла в 85 играх.