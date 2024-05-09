«Салават» может получить 18-летнего Великова в сделке по переходу Дроздова в ЦСКА
Максим Великов может перейти в «Салават Юлаев» из ЦСКА.
18-летний нападающий может пополнит состав уфимского клуба в качестве компенсации по переходу Ивана Дроздова в ЦСКА, об этом пишет «Спорт-Экспресс».
Также, помимо Великова, «Салават Юлаев» получит еще молодых игроков.
В прошедшем сезоне Максим Великов набрал 28 (14+14) очков в 43 матчах в регулярном чемпионате Olimpbet Молодежной хоккейной лиги.
Всего в МХЛ у форварда – 52 (27+25) балла в 85 играх.
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