На хоккей пришлось 40% всех билетов, проданных на спортивные мероприятия на Яндекс Афише с февраля по апрель. За сезон продали 824 тысячи билетов на матчи КХЛ

Спортивные события по количеству проданных билетов обогнали выставки и стендап-концерты во время плей-офф КХЛ-2023/24, по данным Яндекс Афиши.

На хоккей пришлось до 40% всех билетов, проданных на спортивные мероприятия с февраля по апрель включительно.

Всего же Яндекс Афиша напрямую и через партнеров продала 824 тысячи билетов на матчи КХЛ, что в 3 раза больше, чем в сезоне-2022/23. В минувшем сезоне Яндекс Афиша работала с 17 из 23 клубов Континентальной хоккейной лиги и была эксклюзивным билетным партнером Фонбет Недели Звезд Хоккея, в том числе Матча звезд КХЛ на «СКА-Арене».

«Для Яндекс Плюса хоккей стал безусловным спортом №1 по аудитории, которая смотрит не только прямые трансляции, но и другой контент о лиге, клубах и хоккеистах. Весь сезон мы продавали билеты на Яндекс Афише без сервисного сбора, устроили пресейл на игры плей-офф, помогли клубам справиться со скачком спроса и очередями в кассы, запустили хоккейные видеоэссе и свое оригинальное шоу «Хороший гол», на нашем YouTube за сезон набралось больше 90 миллионов просмотров. Первый сезон в рамках нашего многолетнего партнерства показал, насколько велика и разнообразна аудитория, которой интересен хоккей, и мы рассчитываем нарастить количество оригинального контента вокруг КХЛ и дать еще больше привилегий болельщикам, которые следят за любимыми командами и идут на хоккей в свое свободное время», – отметил директор по развитию спортивного направления Яндекс Плюса Сергей Бархударьян.

Отмечается, что за сезон болельщики провели за просмотром хоккея больше 21 миллионов часов. Самую большую аудиторию собрал матч «Локомотива» и «Трактора» в Ярославле 2 апреля – за ней в прямом эфире следили 142 тысячи подписчиков Яндекс Плюса. Замыкает топ-10 матч «Локомотив» – «Авангард» (20 марта), который посмотрели 118 тысяч подписчиков. Топ-10 выглядит так:

1. «Локомотив» – «Трактор» (2 апреля, 1-й матч серии)

2. «Локомотив» – «Металлург» (24 апреля, 4-й матч серии)

3. «Локомотив» – «Трактор» (4 апреля, 2-й матч серии)

4. «Металлург» – «Автомобилист» (15 апреля, 7-й матч)

5. СКА – «Торпедо» (3 марта, 2-й матч)

6. «Автомобилист» – СКА (21 марта, 1-й матч серии)

7. «Локомотив» – «Металлург» (22 апреля, 3-й матч серии)

8. «Металлург» – «Локомотив» (18 апреля, 1-й матч серии)

9. СКА – «Автомобилист» (25 марта, 5-й матч серии)

10. «Локомотив» – «Авангард» (20 марта, 3-й матч серии).