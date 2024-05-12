«Драка собак. Одна миска еды, две собаки. «Рейнджерс» понимают, что возвращение на арену «Каролины» – ад». Кузнецов о серии Кубка Стэнли

Евгений Кузнецов сравнил с дракой собак серию между «Каролиной» и «Рейнджерс».

Российский форвард дал комментарий перед пятым матчем серии второго раунда Кубка Стэнли после того, как «Харрикейнс» впервые победили в этом противостоянии – 4:3 в четвертой встрече.

Пятая игра при счете 3-1 в серии состоится на домашней арене «Рейнджерс», где нью-йоркцы выиграли два первых матча у «Каролины».

«Это будет драка собак. Одна миска еды и две собаки, соревнующиеся друг с другом.

« » понимают, что возвращение сюда [на шестой матч] будет адом для них. Мы хотим оказать давление на них», – сказал нападающий «Каролины» .