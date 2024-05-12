Губерниев о Гру в «Тракторе»: «Замечательная команда с советских времен, громкая, самобытная. Вопрос, насколько он классный специалист. Должна быть хорошая тренерская биография»

Теги Трактор Дмитрий Губерниев КХЛ Бенуа Гру Хоккей

Дмитрий Губерниев оценил назначение Бенуа Гру главным тренером «Трактора».

«Я слежу за Челябинской областью, а «Трактор» – это замечательная команда с советских времен, громкая, самобытная.

В клубе приняли такое решение. Мы прекрасно понимаем, что должна быть хорошая тренерская биография.

Вопрос, насколько он является классным специалистом. Посмотрим, сезон покажет», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

2 комментария
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что-то вроде сказал, а о чём - непонятно. трактовать можно в любую сторону. абсолютно пустое по смыслу высказывание
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Сезон покажет))
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