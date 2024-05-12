Губерниев о Гру в «Тракторе»: «Замечательная команда с советских времен, громкая, самобытная. Вопрос, насколько он классный специалист. Должна быть хорошая тренерская биография»

Дмитрий Губерниев оценил назначение Бенуа Гру главным тренером «Трактора».

«Я слежу за Челябинской областью, а « » – это замечательная команда с советских времен, громкая, самобытная.

В клубе приняли такое решение. Мы прекрасно понимаем, что должна быть хорошая тренерская биография.

Вопрос, насколько он является классным специалистом. Посмотрим, сезон покажет», – сказал комментатор «Матч ТВ» .