21-летний Станковен сделал дубль в 3-м матче серии с «Колорадо». Это первые голы новичка «Далласа» в плей-офф

Теги рейтинги Кубок Стэнли Колорадо Даллас Нико Капанен НХЛ Денис Гурьянов Роопе Хинтц Йоэль Кивиранта Логан Станковен Хоккей

21-летний Логан Станковен сделал дубль в 3-м матче с «Колорадо».

Форвард «Далласа» был признан третьей звездой третьего матча серии второго раунда Кубка Стэнли с «Эвеланш» (4:1, 2-1). 

На счету новичка «Старс» 4 (2+2) очка в 10 играх в текущем плей-офф. В 24 играх в регулярке игрок техасцев набрал 14 (6+8) очков. 

Станковен – 5-й новичок клуба за 21 год с 2 или более голами в кубковом матче.

Он присоединился к Нико Капанену (2003), Роопе Хинтцу (2019), Денису Гурьянову (2020, покер) и Йоэлю Кивиранте (2020, хет-трик в 7-м матче серии с «Колорадо»). 

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