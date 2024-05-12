Ахо – 10-й игрок в истории НХЛ, набравший 10+ очков в 6 или более розыгрышах плей-офф подряд

Теги рейтинги Каролина Кубок Стэнли Петер Форсберг Уэйн Гретцки НХЛ Яри Курри Марк Мессье Гленн Андерсон Брэд Маршанд Майк Босси Микко Рантанен Себастьян Ахо Берни Джеффрион Хоккей

Себастьян Ахо набрал 10+ очков в 6-м розыгрыше плей-офф подряд.

Форвард «Каролины» забросил шайбу в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Рейнджерс» (4:3, 1-3). 

В активе финского нападающего стало 10 (3+7) очков в 9 играх в текущем плей-офф. 

Он достиг отметки 10 очков в шестом розыгрыше плей-офф подряд и вошел в топ-10 игроков в истории лиги с таким достижением. 

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (11 розыгрышей подряд с 10+ очками, 1981 – 1991).

Также в топ входят Марк Мессье (10, 1983 – 1992), Берни Джеффрион (8, 1953 – 1960), Брэд Маршанд («Бостон», 7, 2018 – 2024), Петер Форсберг (7, 1996 – 2002), Микко Рантанен («Колорадо», 6, 2019 – 2024), Майк Босси (6, 1980 – 1985), Гленн Андерсон (6, 1983 – 1988), Яри Курри (6, 1983 – 1988).

Всего у Ахо 68 (26+42) баллов в 72 играх в плей-офф за карьеру. Это лучший результат в истории «Каролины» и «Хартфорда» и шестой среди финских игроков в истории лиги. 

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Самый недооцененный игрок лиги
0
0
0
Ответ Марсель Объелся
Самый недооцененный игрок лиги
Рили? За еду играет? 😂
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий