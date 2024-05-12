Ахо – 10-й игрок в истории НХЛ, набравший 10+ очков в 6 или более розыгрышах плей-офф подряд

Себастьян Ахо набрал 10+ очков в 6-м розыгрыше плей-офф подряд.

Форвард «Каролины» забросил шайбу в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Рейнджерс» (4:3, 1-3).

В активе финского нападающего стало 10 (3+7) очков в 9 играх в текущем плей-офф.

Он достиг отметки 10 очков в шестом розыгрыше плей-офф подряд и вошел в топ-10 игроков в истории лиги с таким достижением.

Рекорд принадлежит (11 розыгрышей подряд с 10+ очками, 1981 – 1991).

Также в топ входят (10, 1983 – 1992), Берни Джеффрион (8, 1953 – 1960), («Бостон», 7, 2018 – 2024), (7, 1996 – 2002), («Колорадо», 6, 2019 – 2024), Майк Босси (6, 1980 – 1985), Гленн Андерсон (6, 1983 – 1988), Яри Курри (6, 1983 – 1988).

Всего у Ахо 68 (26+42) баллов в 72 играх в плей-офф за карьеру. Это лучший результат в истории «Каролины» и «Хартфорда» и шестой среди финских игроков в истории лиги.