Квартальнов о матче с «Россией 25»: «Очень рад, что у парней была серьезная возможность поиграть на таком уровне. Для многих это впервые»

Дмитрий Квартальнов высказался о матче Беларуси против «России 25» в Минске (2:4).

– Майское турне сборной складывалось так, что команда играла все лучше и лучше. Заключительный матч на «Минск-Арене» оправдал ожидания?

– Да, сегодня сыграли лучше. Нам ребята помогли, которые приехали. Они в разном физическом состоянии, давно не было игровой практики. Молодцы, что нас поддержали.

Согласен, что турне было тяжелым. Хотелось бы, чтобы мы более солидным составом выступали за сборную. Не мешало бы, чтобы ребята приезжали. К сожалению, кто-то не смог приехать.

Нам здесь надо подумать и собирать тот состав, который будет оптимально работать, играть и выигрывать такие матчи.

– Третий период получился очень хорошим. Владели шайбой, много моментов создали, в том числе в большинстве. Хотя большинство сегодня в целом, наверное, не работало. Чего не хватило, чтобы в третьем периоде все-таки забросить?

– Мастерства не хватило. В этом матче было очень много моментов. Молодые ребята, которые «ой, ай». Но это в большом спорте не считается. Надо развиваться, работать.

Очень рад, что у парней была серьезная возможность поиграть на таком уровне. Для многих ребят это впервые. Это здорово. Но надо потерпеть немного, – сказал главный тренер сборной Беларуси Дмитрий Квартальнов в эфире телеканала «Беларусь 5».