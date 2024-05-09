«Миннесота» может обменять форварда Росси и вратаря Густавссона. Герин готов изучить варианты

Теги возможные переходы Миннесота Билл Герин НХЛ Филип Густавссон Марко Росси Хоккей

«Миннесота» может обменять вратаря и нападающего.

«Уайлд» готовы выслушать предложения других клубов относительно голкипера Филип Густавссон и нападающего Марко Росси.

Генеральный менеджер клуба Билл Герин не стремится обменять австрийского нападающего, но готов изучать возможные варианты обмена хоккеиста.

Действующий контракт 25-летнего Густафссона с кэпхитом 3,75 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2025/26.

В этом сезоне голкипер провел 45 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 3,06 шайбы и отражая 89,9% бросков.

Соглашение 22-летнего Росси с зарплатой 863 тысячи долларов (договор новичка) рассчитан до конца следующего сезона.

Росси набрал 40 (21+19) очков в 82 матчах чемпионата при среднем игровом времени 16:43.

3 комментария
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Густавссон интересный запасной вариант для Джерси, если с Улльмарком/Маркстремом не выйдет
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С чего бы Росси менять?
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А в чем вообще идея менять Росси с отличной статистикой при минимальной зп?
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