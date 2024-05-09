«Миннесота» может обменять форварда Росси и вратаря Густавссона. Герин готов изучить варианты

«Миннесота» может обменять вратаря и нападающего.

«Уайлд» готовы выслушать предложения других клубов относительно голкипера и нападающего .

Генеральный менеджер клуба не стремится обменять австрийского нападающего, но готов изучать возможные варианты обмена хоккеиста.

Действующий контракт 25-летнего Густафссона с кэпхитом 3,75 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2025/26.

В этом сезоне голкипер провел 45 матчей в регулярном чемпионате , пропуская в среднем 3,06 шайбы и отражая 89,9% бросков.

Соглашение 22-летнего Росси с зарплатой 863 тысячи долларов (договор новичка) рассчитан до конца следующего сезона.

Росси набрал 40 (21+19) очков в 82 матчах чемпионата при среднем игровом времени 16:43.