Касатонов о Дне Победы: «Наша страна всегда будет отдавать дань. В этот день люди будут сплачиваться. Это самое главное»

Теги Алексей Касатонов любительский хоккей Матч ТВ Хоккей

Алексей Касатонов высказался касательно Дня Победы.

Касатонов принял участие в возложении цветов к мемориалу героев Великой Отечественной войны в парке «Южные культуры» в Сириусе.

«Для нас большая честь возложить цветы на территории Сириус в день 79‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, отдать дань нашим героям, людям, которые отдали свою жизнь ради победы, ради будущего нашей страны.

Конечно, мы гордимся этой великой победой. И всегда наша страна, уверен, будет отдавать дань. В этот день люди будут сплачиваться. Это, наверное, самое главное», – заявил двукратный олимпийский чемпион, генеральный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов.

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