Антон Курьянов: «Жафяров помог «Авангарду», создал глубину состава. Видим его потенциал, это играющий парень»

Антон Курьянов оценил выступление Дамира Жафярова за «Авангард».

– Перед дедлайном вы выменяли , и он не забил ни одного гола в 12 матчах плей-офф. Что думаете об этом переходе?

– Хороший вопрос. Да, без голов. При этом Жафяров нам помог, создал глубину состава. Создавал моменты, и в плей-офф не только ему не хватило заброшенных шайб.

Помощь от Дамира очевидна. Если бы он с нами был с начала предсезонки и его можно было бы подольше подержать в руках, тогда я бы более четко ответил на этот вопрос, чего ему не хватило, и где он мог бы еще добавить.

Но его потенциал мы видим. Это играющий парень. Когда его убрали к и Игумнову, Дамир стал даже больше на себя брать, создавая больше моментов.

Может, авторитет на него так давил? Но в другом звене Жафяров стал более эффективным и полезным, – сказал генеральный менеджер « » .