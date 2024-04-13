Антон Курьянов: «Жафяров помог «Авангарду», создал глубину состава. Видим его потенциал, это играющий парень»

Теги Авангард Антон Курьянов КХЛ Николай Прохоркин Дамир Жафяров Иван Николишин Матч ТВ Иван Игумнов Хоккей

Антон Курьянов оценил выступление Дамира Жафярова за «Авангард».

– Перед дедлайном вы выменяли Дамира Жафярова, и он не забил ни одного гола в 12 матчах плей-офф. Что думаете об этом переходе?

– Хороший вопрос. Да, без голов. При этом Жафяров нам помог, создал глубину состава. Создавал моменты, и в плей-офф не только ему не хватило заброшенных шайб.

Помощь от Дамира очевидна. Если бы он с нами был с начала предсезонки и его можно было бы подольше подержать в руках, тогда я бы более четко ответил на этот вопрос, чего ему не хватило, и где он мог бы еще добавить.

Но его потенциал мы видим. Это играющий парень. Когда его убрали к Николишину и Игумнову, Дамир стал даже больше на себя брать, создавая больше моментов.

Может, авторитет Прохоркина на него так давил? Но в другом звене Жафяров стал более эффективным и полезным, – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

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2 комментария
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Мне кажется, или одни и те же вопросы ему на Матч ТВ задали, что и в студии Овертайма на местном 12 канале?
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