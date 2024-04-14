Малкин сделал 797-ю передачу в НХЛ и делит 34-е место в истории с Курри

Евгений Малкин сделал 797-ю передачу в НХЛ и делит 34-е место в истории.

Форвард « » ассистировал Майклу Бантингу при игре в большинстве в матче регулярного чемпионата с « » (4:6).

На счету 37-летнего россиянина стало 64 (25+39) очка в 80 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярок – 1293 (496+797) балла в 1143 играх.

По числу результативных передач за карьеру делит 34-е место в истории лиги с (797 в 1251 игре).

32-е место делят Пьер Тюржон (812 в 1294) и Патрик Кэйн («Детройт», 812 в 1228).