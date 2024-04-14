Малкин сделал 797-ю передачу в НХЛ и делит 34-е место в истории с Курри
Евгений Малкин сделал 797-ю передачу в НХЛ и делит 34-е место в истории.
Форвард «Питтсбурга» ассистировал Майклу Бантингу при игре в большинстве в матче регулярного чемпионата с «Бостоном» (4:6).
На счету 37-летнего россиянина стало 64 (25+39) очка в 80 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярок – 1293 (496+797) балла в 1143 играх.
По числу результативных передач за карьеру Малкин делит 34-е место в истории лиги с Яри Курри (797 в 1251 игре).
32-е место делят Пьер Тюржон (812 в 1294) и Патрик Кэйн («Детройт», 812 в 1228).
Кто первый округлит?
Или Джино 800 передач, сейчас 797, 1 место.
Или Ови 700 передач, сейчас 697, 2 место.
А в сезоне у них сейчас одинаковое количество очков, по 64, кто победит?
Менее привычных для них очка за игру, у Малкина 15 сезонов 1+, у Ови 13, они рекордсмены среди наших.
Рекордсмен тут Кросби, все 19 сезонов 1+, включая текущий, как и у Гретцки (19 из 20).
Кто выйдет в плейофф, а кто нет?
Болеем за обоих, болеем за наших!