Маршанд забил 36-й гол в меньшинстве за карьеру в НХЛ и делит 8-е место в истории лиги с Федоровым

Теги рейтинги Бостон Марио Лемье Сергей Федоров Уэйн Гретцки НХЛ Стив Айзерман Яри Курри Марк Мессье Брэд Маршанд Бутч Горинг Дэйв Пулин Хоккей

Брэд Маршанд забил 36-й гол в меньшинстве за карьеру в НХЛ .

Капитан «Бостона» отличился в матче с «Питтсбургом» (6:4) в регулярном чемпионате НХЛ

На счету 35-летнего канадца 67 (29+38) очков в 80 играх в текущем сезоне. 

Гол в меньшинстве стал для Маршанда 36-м за карьеру в рамках регулярок. Он делит 8-е место по числу таких голов с Сергеем Федоровым

Выше идут Уэйн Гретцки (73), Марк Мессье (63), Стив Айзерман (50), Марио Лемье (49), Дэйв Пулин, Бутч Горинг и Яри Курри (по 39). Маршанд обошел Дирка Грэма и Тео Флери (по 35). 

Среди действующих игроков в топ-6 также входят Эндрю Кольяно («Колорадо», 22), Джефф Картер («Питтсбург», 21), Жан-Габриель Пажо («Айлендерс», 20), Кэм Эткинсон («Филадельфия», 19) и Джордан Стаал («Каролина», 19). 

4 комментария
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Маршанд красава!
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Как то даже жаль, что именно Бостон тормознул пингвинов.. Теперь нужно уж тогда и у Вашингтона очки забрать. Тогда будет честно)
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Ответ Паскаль Шимбонда
А где же Саня и один из самых выдающихся снайперов в истории?))
Он плох в меньшенстве.
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