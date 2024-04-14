Маршанд забил 36-й гол в меньшинстве за карьеру в НХЛ и делит 8-е место в истории лиги с Федоровым

Брэд Маршанд забил 36-й гол в меньшинстве за карьеру в НХЛ .

Капитан « » отличился в матче с «Питтсбургом» (6:4) в регулярном чемпионате .

На счету 35-летнего канадца 67 (29+38) очков в 80 играх в текущем сезоне.

Гол в меньшинстве стал для 36-м за карьеру в рамках регулярок. Он делит 8-е место по числу таких голов с .

Выше идут (73), Марк Мессье (63), Стив Айзерман (50), Марио Лемье (49), Дэйв Пулин, Бутч Горинг и Яри Курри (по 39). Маршанд обошел Дирка Грэма и Тео Флери (по 35).

Среди действующих игроков в топ-6 также входят Эндрю Кольяно («Колорадо», 22), Джефф Картер («Питтсбург», 21), Жан-Габриель Пажо («Айлендерс», 20), Кэм Эткинсон («Филадельфия», 19) и Джордан Стаал («Каролина», 19).