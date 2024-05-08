«Оттава» сохранила выбор на драфте НХЛ-2024 – она могла отказаться от него по делу Дадонова. Клуб лишится пика в первом раунде в 2025-м или 2026-м

Теги Оттава Евгений Дадонов НХЛ Драфт НХЛ Хоккей

«Оттава» решила сохранить выбор в первом раунде драфта НХЛ-2024.

Ранее стало известно, что канадский клуб будет лишен выбора в первом раунде в одном из трех ближайших драфтов – 2024, 2025 или 2026 года. Такое решение НХЛ приняла на основе роли «Оттавы» в обмене нападающего Евгения Дадонова в «Вегас» в июле 2021 года, а также впоследствии признанном недействительном обмене российского форварда из «Вегаса» в «Анахайм» в марте 2022 года.

На лотерее драфта НХЛ-2024 «Сенаторс» получили выбор под общим седьмым номером. Клуб принял решение не отказываться от него в качестве наказания по делу Дадонова. 

Таким образом, канадцы будут лишены права выбора на драфте через год или два. 

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