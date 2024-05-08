На матчи ЧМ-2024 нельзя проносить флаги России и Беларуси: «Разрешены флаги только стран – участниц чемпионата»
На матчи чемпионата мира по хоккею запрещено проносить флаги России.
В ИИХФ сообщили, что болельщикам на чемпионате мира 2024 года запрещено посещать матчи с национальными флагами и иной атрибутикой России и Беларуси.
«Во время турнира на матчах будут разрешены национальные флаги только стран – участниц чемпионата», – заявили в пресс-службе ИИХФ.
Чемпионат мира по хоккею в 2024 году пройдет в чешских городах Прага и Острава с 10 по 26 мая. Сборные России и Беларуси отстранены от участия в международных турнирах.