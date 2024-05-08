На матчи ЧМ-2024 нельзя проносить флаги России и Беларуси: «Разрешены флаги только стран – участниц чемпионата»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Беларуси по хоккею ЧМ по хоккею Р-Спорт Хоккей

На матчи чемпионата мира по хоккею запрещено проносить флаги России.

В ИИХФ сообщили, что болельщикам на чемпионате мира 2024 года запрещено посещать матчи с национальными флагами и иной атрибутикой России и Беларуси.

«Во время турнира на матчах будут разрешены национальные флаги только стран – участниц чемпионата», – заявили в пресс-службе ИИХФ. 

Чемпионат мира по хоккею в 2024 году пройдет в чешских городах Прага и Острава с 10 по 26 мая. Сборные России и Беларуси отстранены от участия в международных турнирах. 

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9 комментариев
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Георгиевские ленты можно?
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Украинского тоже нельзя, так что тут не придраться, при всём желании.
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А флаг Словакии без герба можно?
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Все понятно, но вот на футбольных матчах приносят болельщики флаги своих стран , хотя играют футбольные клубы из Германии и Испании а болельщики из Южной Кореи, Мавритании...
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Ответ Alon Raven
А она чей-то флаг?
Штаны тоже нельзя? Или они чей-то флаг?
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Ответ Вадим Сидоров
Украинского тоже нельзя, так что тут не придраться, при всём желании.
Вон уже придрались))
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