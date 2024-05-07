Павел Десятков: «Витязь» должен выходить на каждого соперника как на самого принципиального. Игра должна быть смотрибельной, но результат никто не отменял – это главная оценка»

Павел Десятков поделился мыслями о задаче «Витязя» в сезоне КХЛ.

– Какой хоккей вы собираетесь ставить «Витязю»?



– Думаю, ни один тренер тут не слукавит, ответив, что мы, конечно, хотим играть от себя. Хотим в атакующий хоккей. Хотим, чтобы ребята развивались, чтобы была агрессия.

Но не всегда это удается из-за стечения обстоятельств: с одной стороны – подбор игроков, с другой – соперники.

Поэтому скажу: мы будем стремиться играть активно и агрессивно. Работать плотно, на хороших физических кондициях.

Разумеется, наша игра должна радовать болельщиков, быть смотрибельной. Но результат никто не отменял – это главная оценка, критерий для всех наших действий.

– Все представляют себе задачу.



– Задача – выходить на каждую игру за победой. Из этих локальных задач будут глобальные вытекать.

Естественно, попадание в плей-офф. Но попадание в плей-офф только ради попадания в плей-офф? Нам надо расти во время чемпионата.

В моем видении и понимании, «Витязь» должен выходить на каждого соперника – как на самого принципиального. У нас нет возможности подойти к сезону в ноябре или в декабре.

Мы должны с сентября начиная, с первой игры, в каждом матче, шаг за шагом, кусаться и выгрызать каждое очко. Отвоевывать победу.

И снова и снова искать новые возможности для победы в каждой следующей встрече. От матча к матчу двигаться и двигаться к своей заветной цели.

А заветная цель у всех одна, у каждого спортсмена нет другой цели, кроме победы. Вот и все, – сказал главный тренер « » Павел Десятков.