Комментатор Юртаев: «Разин должен стать лучшим тренером сезона КХЛ. Он пришел в перестраивающуюся команду без больших звезд, от которой никто не ждал победы здесь и сейчас»

Теги Металлург Мг Локомотив Северсталь Игорь Никитин Алексей Кудашов Олег Браташ Алексей Жамнов Андрей Козырев КХЛ Андрей Разин Андрей Юртаев Хоккей

Андрей Юртаев считает, что Андрей Разин должен стать лучшим тренером сезона КХЛ.

КХЛ объявила номинантов на приз лучшему тренеру сезона-2023/24. В тройку претендентов на приз попали Андрей Козырев («Северсталь»), Игорь Никитин («Локомотив») и Андрей Разин («Металлург»).

«В этом сезоне было достаточно тренеров, достойных быть представленными в этой номинации. Я считаю, Алексей Жамнов, Олег Браташ, Алексей Кудашов проделали со своими командами отличную работу.

А если говорить непосредственно о представленной тройке, то логично выбирать между Никитиным и Разиным.

«Северсталь» Козырева провела хороший регулярный сезон, уверенно зашла в плей-офф, но там снова остановилась в первом раунде, как и в трех предыдущих сезонах до этого.

А вот «Локомотив» наконец преодолел барьер в лице ЦСКА и добрался до финала, за что, конечно, честь и хвала Игорю Никитину.

Но лучшим тренером должен стать Андрей Разин. И дело здесь не только в кубке, который часто был определяющим фактором при определении лауреата в этой номинации.

Разин пришел в перестраивающуюся команду без больших звезд, от которой никто не ждал победы здесь и сейчас.

Но прогресс вчерашних эмхаэловцев был настолько впечатляющим, что этот «Металлург» уже никто не смог остановить. Что это, если не работа лучшего тренера сезона?» – сказал комментатор «КХЛ ТВ» Андрей Юртаев.

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий