Комментатор Юртаев: «Разин должен стать лучшим тренером сезона КХЛ. Он пришел в перестраивающуюся команду без больших звезд, от которой никто не ждал победы здесь и сейчас»

Андрей Юртаев считает, что Андрей Разин должен стать лучшим тренером сезона КХЛ.

КХЛ объявила номинантов на приз лучшему тренеру сезона-2023/24. В тройку претендентов на приз попали Андрей Козырев («Северсталь»), Игорь Никитин («Локомотив») и Андрей Разин («Металлург»).

«В этом сезоне было достаточно тренеров, достойных быть представленными в этой номинации. Я считаю, , , проделали со своими командами отличную работу.

А если говорить непосредственно о представленной тройке, то логично выбирать между Никитиным и Разиным.

« » Козырева провела хороший регулярный сезон, уверенно зашла в плей-офф, но там снова остановилась в первом раунде, как и в трех предыдущих сезонах до этого.

А вот «Локомотив» наконец преодолел барьер в лице ЦСКА и добрался до финала, за что, конечно, честь и хвала Игорю Никитину.

Но лучшим тренером должен стать Андрей Разин. И дело здесь не только в кубке, который часто был определяющим фактором при определении лауреата в этой номинации.

Разин пришел в перестраивающуюся команду без больших звезд, от которой никто не ждал победы здесь и сейчас.

Но прогресс вчерашних эмхаэловцев был настолько впечатляющим, что этот «Металлург» уже никто не смог остановить. Что это, если не работа лучшего тренера сезона?» – сказал комментатор «КХЛ ТВ» Андрей Юртаев.