«Айлендерс» подписали контракт с Хогбергом. Экс-вратарь «Оттавы» провел три сезона в шведском «Линчепинге»

Теги переходы Айлендерс Оттава НХЛ чемпионат Швеции Линчепинг Маркус Хогберг Хоккей

Маркус Хогберг перешел в «Айлендерс» из «Линчепинг».

29-летний шведский голкипер подписал соглашение с клубом на два года.

Оклад хоккеиста в НХЛ составит 775 тысяч долларов.

Предыдущие три сезона Маркус Хогберг выступал в «Линчепинге» в чемпионате Швеции.

В прошедшем сезоне голкипер провел 40 матчей в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,51 шайбы и отражая 91,4% бросков.

В НХЛ хоккеист также играл за «Оттаву».

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