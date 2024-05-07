«Айлендерс» подписали контракт с Хогбергом. Экс-вратарь «Оттавы» провел три сезона в шведском «Линчепинге»
Маркус Хогберг перешел в «Айлендерс» из «Линчепинг».
29-летний шведский голкипер подписал соглашение с клубом на два года.
Оклад хоккеиста в НХЛ составит 775 тысяч долларов.
Предыдущие три сезона Маркус Хогберг выступал в «Линчепинге» в чемпионате Швеции.
В прошедшем сезоне голкипер провел 40 матчей в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,51 шайбы и отражая 91,4% бросков.
В НХЛ хоккеист также играл за «Оттаву».