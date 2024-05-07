«Айлендерс» подписали контракт с Хогбергом. Экс-вратарь «Оттавы» провел три сезона в шведском «Линчепинге»

Маркус Хогберг перешел в «Айлендерс» из «Линчепинг».

29-летний шведский голкипер подписал соглашение с клубом на два года.

Оклад хоккеиста в НХЛ составит 775 тысяч долларов.

Предыдущие три сезона Маркус Хогберг выступал в « » в чемпионате Швеции.

В прошедшем сезоне голкипер провел 40 матчей в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,51 шайбы и отражая 91,4% бросков.

В хоккеист также играл за «Оттаву».