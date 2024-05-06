Действующий обладатель Кубка Стэнли вылетел в 1-м раунде 2-й год подряд и в 4-й раз за 6 последних сезонов
Действующий обладатель Кубка Стэнли вылетел в 1-м раунде 2-й год подряд.
«Вегас» завершил выступление в плей-офф НХЛ, проиграв «Далласу» в первом раунде (3-4 в серии, 1:2 в седьмом матче).
В прошлом году клуб, защищавший титул, тоже вылетел в первом раунде – «Колорадо» уступил «Сиэтлу» (3-4).
За последние 6 сезонов это 4-й такой случай. В 2019 году «Вашингтон» проиграл в первом раунде «Каролине» (3-4), в 2020-м «Сент-Луис» уступил «Ванкуверу» (2-4).
В 2021 году «Тампе» удалось защитить титул, а в 2022-м году «Лайтнинг» дошли до финала Кубка Стэнли.