Действующий обладатель Кубка Стэнли вылетел в 1-м раунде 2-й год подряд и в 4-й раз за 6 последних сезонов

Действующий обладатель Кубка Стэнли вылетел в 1-м раунде 2-й год подряд.

« » завершил выступление в плей-офф , проиграв «Далласу» в первом раунде (3-4 в серии, 1:2 в седьмом матче).

В прошлом году клуб, защищавший титул, тоже вылетел в первом раунде – « » уступил «Сиэтлу» (3-4).

За последние 6 сезонов это 4-й такой случай. В 2019 году « » проиграл в первом раунде «Каролине» (3-4), в 2020-м « » уступил «Ванкуверу» (2-4).

В 2021 году «Тампе» удалось защитить титул, а в 2022-м году «Лайтнинг» дошли до финала Кубка Стэнли.