Действующий обладатель Кубка Стэнли вылетел в 1-м раунде 2-й год подряд и в 4-й раз за 6 последних сезонов

Теги Вашингтон Кубок Стэнли Сент-Луис Колорадо НХЛ Вегас Хоккей

Действующий обладатель Кубка Стэнли вылетел в 1-м раунде 2-й год подряд.

«Вегас» завершил выступление в плей-офф НХЛ, проиграв «Далласу» в первом раунде (3-4 в серии, 1:2 в седьмом матче). 

В прошлом году клуб, защищавший титул, тоже вылетел в первом раунде – «Колорадо» уступил «Сиэтлу» (3-4). 

За последние 6 сезонов это 4-й такой случай. В 2019 году «Вашингтон» проиграл в первом раунде «Каролине» (3-4), в 2020-м «Сент-Луис» уступил «Ванкуверу» (2-4). 

В 2021 году «Тампе» удалось защитить титул, а в 2022-м году «Лайтнинг» дошли до финала Кубка Стэнли. 

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
При этом прошел один из самых предсказуемых раундов в истории НХЛ, потому что в семи из восьми серий победил фаворит и только в одной аутсайдер. И то этот аутсайдер просто слил концовку регулярного сезона, а так все понимали, что это скорее фаворит в плей-офф
+3
0
+3
Ответ TBFTT
Карма чемпионов
Не карма, а травмы, усталость и потери в составах
+2
0
+2
Невероятно тяжело удержать звание сильнейшей команды
+1
0
+1
Путь чемпионов и путь регионов)
0
0
0
Это карма за махинации Стоуна 🙂
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий