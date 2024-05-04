Дмитрий Рябыкин: «Авангард» делает заявку на лучшую селекцию на рынке»  

Дмитрий Рябыкин оценил селекцию «Авангарда» в межсезонье.

– Какие клубы вас удивили?

– Наверное, в первую очередь выделю Омск, он делает заявку на лучшую селекцию на рынке.

– Что уже удалось «Авангарду»?

– В условиях, когда трансферный рынок, скажем мягко, не очень богатый, приобрести первого центрфорварда – очень сложное дело. Омску оно удалось – эту позицию закрывает.

Еще одно мощное усиление – защитник . Капитан Омска Дамир Шарипзянов – доминирующий защитник, но рядом с ним явно не хватало праворукого партнера. Дитц – решение этого вопроса. По меркам это защитник без слабых мест, двусторонний, с навыками силовой борьбы. Плюс он не является легионером, что развязывает Омску руку в других усилениях.

– Вей сильнее прежнего центра номер один – Спунера?

– Без сомнений. Спунер хорош в созидании, в зоне соперника, но он не всегда вытягивал двустороннюю игру, что обязан делать классный центр. Вей в этом плане универсал, плюс он эффективен на точке. Я бы сравнивал его не со Спунером, а с Корбаном Найтом, с которым «Авангард» стал чемпионом КХЛ,

Кто знает, может именно этих универсальных качеств доминирующего центра и не хватило «Авангарду» в семиматчевой серии с «Локомотивом», когда в решающий момент Ярославль создал запас на тех же вбрасываниях и в обороне.

Кстати, помимо Дитца в обороне Омска отметил бы и другого новичка – Павла Коледова. Для Уфы это потеря, – сказал экс-тренер « ».