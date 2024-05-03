ЧМ-2024. Дивизион 1А. Южная Корея против Румынии, Словения сыграет с Японией, Италия – с Венгрией

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В Италии продолжается чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1А.

Команды, занявшие первое и второе места, в следующем году выступят в элитном дивизионе.

Команда, занявшая последнее место, вылетит в дивизион 1В.

ЧМ-2024

Дивизион

Южная Корея – Румыния
Дата проведения
3 мая, 13.30, «Sparkasse Arena»
Онлайн матча Видео

 

Словения – Япония
Дата проведения
3 мая, 17.00, «Sparkasse Arena»
Онлайн матча Видео

 

Италия – Венгрия
Дата проведения
3 мая, 20.30, «Sparkasse Arena»
Онлайн матча Видео

Положение команд: Венгрия – 6 (3), Словения – 6 (3), Италия – 5 (3), Япония – 4 (3), Южная Корея – 3 (3), Румыния – 3 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

1 комментарий
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Буду за Венгрию 🙏🙏
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