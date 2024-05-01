Князев о будущем в «Ак Барсе»: «Я ничего не подписывал. Сейчас сборная, после этого буду садиться и думать»

Теги Ак Барс НХЛ КХЛ Алексей Марченко Виннипег Егор Коршков Матч ТВ Артемий Князев сборная России U25 Хоккей

Артемий Князев высказался о своем будущем в «Ак Барсе».

В сезоне-2023/24 защитник выступал за «Ак Барс» на правах аренды из «Виннипега».

– В целом за сегодняшним рынком не слежу. Видел только, что продлили молодых ребят, а еще Коршкова взяли. С ним еще не знаком, но это хороший игрок, думаю, познакомимся в ближайшем будущем, усилит нас.

Марченко продлили: в этом году успели пообщаться, очень приятный человек и хоккеист, очень рад.

– А как по вам? Писали, что на два года остаетесь. Или все-таки – за океан?

– Пока нет. Если официально – без комментариев, я ничего не подписывал. Сейчас сборная, пока фокусируюсь на этом. После сборной буду садиться и думать, – сказал защитник сборной «России 25» Артемий Князев.

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2 комментария
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Буду садиться и думать, остаться, или в СКА)
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Ответ shafigullin.manufacture
Буду садиться и думать, остаться, или в СКА)
Для Ак Барс как и Евсеев, другие перспективные ребята возрастом не вышел. Лет через 10+ пусть приходят
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