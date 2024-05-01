Князев о будущем в «Ак Барсе»: «Я ничего не подписывал. Сейчас сборная, после этого буду садиться и думать»

Артемий Князев высказался о своем будущем в «Ак Барсе».

В сезоне-2023/24 защитник выступал за « » на правах аренды из « ».

– В целом за сегодняшним рынком не слежу. Видел только, что продлили молодых ребят, а еще взяли. С ним еще не знаком, но это хороший игрок, думаю, познакомимся в ближайшем будущем, усилит нас.

продлили: в этом году успели пообщаться, очень приятный человек и хоккеист, очень рад.

– А как по вам? Писали, что на два года остаетесь. Или все-таки – за океан?

– Пока нет. Если официально – без комментариев, я ничего не подписывал. Сейчас сборная, пока фокусируюсь на этом. После сборной буду садиться и думать, – сказал защитник сборной «России 25» .