Робинсону заплатят 44 млн рублей в «Тракторе» за следующий сезон

Теги Трактор КХЛ Бадди Робинсон деньги Хоккей

Бадди Робинсон получит 44 млн рублей за следующий сезон в «Тракторе».

Ранее челябинский клуб продлил контракт с 32-летним форвардом на год.

Как сообщает Metaratings, зарплата игрока составит 44 миллиона рублей за сезон.

Робинсон провел 53 матча в регулярном чемпионате и набрал 15 (10+5) очков. В Кубке Гагарина на его счету 13 игр и 7 (5+2) баллов за результативность.

Американец получил 96 минут штрафа в минувшем сезоне, что стало наибольшим показателем в «Тракторе». 

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