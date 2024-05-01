Робинсону заплатят 44 млн рублей в «Тракторе» за следующий сезон

Бадди Робинсон получит 44 млн рублей за следующий сезон в «Тракторе».

Ранее челябинский клуб продлил контракт с 32-летним форвардом на год.

Как сообщает Metaratings, зарплата игрока составит 44 миллиона рублей за сезон.

Робинсон провел 53 матча в регулярном чемпионате и набрал 15 (10+5) очков. В Кубке Гагарина на его счету 13 игр и 7 (5+2) баллов за результативность.

Американец получил 96 минут штрафа в минувшем сезоне, что стало наибольшим показателем в «Тракторе».