«Авангарду» интересен защитник «Куньлуня» Меркли. Клуб рассматривает различные варианты обмена (Михаил Зислис)

Защитник Райан Меркли может перейти в «Авангард» из «Куньлуня».

Об этом сообщает журналист « » .

« » заинтересован в защитнике « » . В настоящее время менеджмент клуба ведет переговоры о приобретении спортивных прав на игрока, рассматривая различные варианты обмена», – написал Зислис.

23-летний канадец провел 64 матча в нынешнем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ и набрал 29 (3+26) очков.