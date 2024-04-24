«Авангарду» интересен защитник «Куньлуня» Меркли. Клуб рассматривает различные варианты обмена (Михаил Зислис)
Защитник Райан Меркли может перейти в «Авангард» из «Куньлуня».
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.
«Авангард» заинтересован в защитнике «Куньлуня» Райане Меркли. В настоящее время менеджмент клуба ведет переговоры о приобретении спортивных прав на игрока, рассматривая различные варианты обмена», – написал Зислис.
23-летний канадец провел 64 матча в нынешнем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ и набрал 29 (3+26) очков.