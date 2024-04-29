Наместников был доставлен в больницу. Шайба попала ему в лицо после броска партнера в 4-м матче серии с «Колорадо»

Теги травмы Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Владислав Наместников Виннипег Нэйт Шмидт Рик Боунесс Хоккей

Владислав Наместников был доставлен в больницу после попадания шайбы в лицо .

Эпизод произошел в 4-м матче серии первого раунда Кубка Стэнли между «Колорадо» и «Виннипегом» (5:1, 3-1). 

В третьем периоде защитник «Джетс» Нэйт Шмидт бросил по воротам и попал Наместникову в лицо. 

«Владди сейчас находится в больнице, его осматривают. Это все, что я пока могу сказать», – сообщил главный тренер канадского клуба Рик Боунесс после игры. 

В 4 матчах в этом плей-офф россиянин забросил 1 шайбу. 

5 комментариев
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Здоровья. Главное чтоб всё обошлось, без серьезных последствий
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Страшный момент, там даже не показывали лёд - всё в крови. Владиславу - здоровья!
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Жесть там прилетело. В незащищенное место на лице.
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Жесть, как же не повезло... Такой сильный бросок вышел у Шмидта.
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Была бы маска, все было бы ок. Когда запретят эти визоры???!!!!
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