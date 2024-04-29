Наместников был доставлен в больницу. Шайба попала ему в лицо после броска партнера в 4-м матче серии с «Колорадо»
Владислав Наместников был доставлен в больницу после попадания шайбы в лицо .
Эпизод произошел в 4-м матче серии первого раунда Кубка Стэнли между «Колорадо» и «Виннипегом» (5:1, 3-1).
В третьем периоде защитник «Джетс» Нэйт Шмидт бросил по воротам и попал Наместникову в лицо.
«Владди сейчас находится в больнице, его осматривают. Это все, что я пока могу сказать», – сообщил главный тренер канадского клуба Рик Боунесс после игры.
В 4 матчах в этом плей-офф россиянин забросил 1 шайбу.