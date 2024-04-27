Шестеркин попытался забить в пустые ворота в матче плей-офф с «Вашингтоном». Овечкин поймал летящую шайбу в средней зоне

Теги Рейнджерс Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Игорь Шестеркин Хоккей

Игорь Шестеркин попытался забить в пустые ворота в матче плей-офф с «Вашингтоном».

Вратарь «Рейнджерс» нанес бросок по пустым воротам в концовке третьего матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Кэпиталс» (3:1, 3-0). 

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поймал летящую шайбу в центральном круге и вернул ее в игру. 

Шестеркин – 1-я звезда матча плей-офф с «Вашингтоном»: 28 сэйвов из 29, 5-я победа подряд с учетом регулярки

Овечкин без очков 3-й матч подряд в плей-офф: 4 броска, 4 хита против «Рейнджерс» за 24:06 (11:47 – в большинстве)

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18 комментариев
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плей-офф подарил нам две новые вратарские звездочки: Ови и Стэмкос ))
+30
-3
+27
Ответ Кот под ногами майора
Вот ему жалко что ли было? Порадовал бы Игоря...
Всё равно мимо летело.
+27
-1
+26
Вот ему жалко что ли было? Порадовал бы Игоря...
+27
-6
+21
А ещё говорят, что Ови в защите не отрабатывает...
+9
0
+9
Когда поменялись ролями!!))
+7
0
+7
Раз он не забивает и передач не отдаёт может в ворота поставить?)
107 кг во вратарской аммуниции - будет сложно найти щелочку)
+6
-1
+5
Ну тут все ясно...
Ови готовится к теннису и волейболу.
+4
0
+4
Эх, дал бы забить по-братски
+3
-1
+2
На повторе видно, что мимо шло.
+2
0
+2
Шестеркин крут
+1
0
+1
Кто-то уже готовится к переходу из Кэпиталз в Нэшнлс
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0
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Ну что такое. Ни себе ни чужим. И сам не забил и Шестёркину не дал. 😜
+2
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Ну правильно, Панарин не забивает в ПО, поэтому приходится Шестёркину пытаться...
0
0
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Ответ Кот под ногами майора
Вот ему жалко что ли было? Порадовал бы Игоря...
Серьезно? 😀😀
+1
-1
0
Ответ Кот под ногами майора
Вот ему жалко что ли было? Порадовал бы Игоря...
сам не забивает и другим не даёт
+1
-1
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