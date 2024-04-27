Шестеркин попытался забить в пустые ворота в матче плей-офф с «Вашингтоном». Овечкин поймал летящую шайбу в средней зоне

Игорь Шестеркин попытался забить в пустые ворота в матче плей-офф с «Вашингтоном».

Вратарь «Рейнджерс» нанес бросок по пустым воротам в концовке третьего матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Кэпиталс» (3:1, 3-0).

Капитан « » поймал летящую шайбу в центральном круге и вернул ее в игру.

Шестеркин – 1-я звезда матча плей-офф с «Вашингтоном»: 28 сэйвов из 29, 5-я победа подряд с учетом регулярки

Овечкин без очков 3-й матч подряд в плей-офф: 4 броска, 4 хита против «Рейнджерс» за 24:06 (11:47 – в большинстве)