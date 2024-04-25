Барбашев вышел на чистое 28-е место по очкам в плей-офф НХЛ среди россиян, обойдя Фетисова и Ковальчука

Иван Барбашев вышел на 28-е место по очкам в Кубке Стэнли среди россиян.

Нападающий « » сделал передачу в матче плей-офф с «Далласом» (3:1, 2-0).

Теперь на счету 29 (10+19) очков в 74 играх плей-офф в карьере.

Он превзошел достижения и (по 28 баллов) и вышел на чистое 28-е место по очкам в Кубке Стэнли среди россиян.

27-е место занимает Сергей Березин (30). Рекордсмен – Евгений Малкин (180).