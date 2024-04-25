Барбашев вышел на чистое 28-е место по очкам в плей-офф НХЛ среди россиян, обойдя Фетисова и Ковальчука

Теги Кубок Стэнли Вячеслав Фетисов Евгений Малкин Илья Ковальчук НХЛ рекорды Вегас Сергей Березин Иван Барбашев Хоккей

Иван Барбашев вышел на 28-е место по очкам в Кубке Стэнли среди россиян.

Нападающий «Вегаса» сделал передачу в матче плей-офф с «Далласом» (3:1, 2-0).

Теперь на счету Ивана Барбашева 29 (10+19) очков в 74 играх плей-офф НХЛ в карьере.

Он превзошел достижения Вячеслава Фетисова и Ильи Ковальчука (по 28 баллов) и вышел на чистое 28-е место по очкам в Кубке Стэнли среди россиян.

27-е место занимает Сергей Березин (30). Рекордсмен – Евгений Малкин (180).

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2 комментария
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Тихо и без шума делает свою работу. Топ игрок. Ролевик - да. Но свою роль выполняет на все 💯. Такой же тренин сейчас.
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Ответ ЗлойМайор
Тихо и без шума делает свою работу. Топ игрок. Ролевик - да. Но свою роль выполняет на все 💯. Такой же тренин сейчас.
Ну Барбашев результативнее. Он 60 очков набирал. И последние два сезона по 45. Тренину о таком пока только мечтать
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