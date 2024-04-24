Панарин во 2-м матче с «Вашингтоном»: 4 броска мимо створа и 2 хита за 20:39 при 7:28 в большинстве. Силовой против Оши привел к стычке

Артемий Панарин остался без очков во 2-м матче серии с «Вашингтоном».

« » обыграли «Кэпиталс» во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли (4:3, 2-0).

Российский форвард клуба из Нью-Йорка (20:39, 7:28 – в большинстве, «0») ни разу не попал в створ – 4 броска прошли мимо, еще 3 были заблокированы.

Также на его счету 2 силовых приема. В третьем периоде хит против Ти Джея Оши привел к стычке с участием игроков обеих команд, по итогам которой «Рейнджерс» получили большинство.