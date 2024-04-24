Панарин во 2-м матче с «Вашингтоном»: 4 броска мимо створа и 2 хита за 20:39 при 7:28 в большинстве. Силовой против Оши привел к стычке

Теги Рейнджерс Вашингтон Кубок Стэнли НХЛ Ти Джей Оши Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин остался без очков во 2-м матче серии с «Вашингтоном».

«Рейнджерс» обыграли «Кэпиталс» во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли (4:3, 2-0). 

Российский форвард клуба из Нью-Йорка (20:39, 7:28 – в большинстве, «0») ни разу не попал в створ – 4 броска прошли мимо, еще 3 были заблокированы.

Также на его счету 2 силовых приема. В третьем периоде хит Панарина против Ти Джея Оши привел к стычке с участием игроков обеих команд, по итогам которой «Рейнджерс» получили большинство.

5 комментариев
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Отличный хит
+9
-2
+7
Хит классный. Проблема в том, что Оши уже разваливается, и любой удар для него это травма.
+5
-1
+4
Кубок Стэнли пошел, и все забили на голы и пасы, сейчас считают хиты и блокшоты
+3
0
+3
Уилсон уже так сильно не залупается, когда на другой скамейке сидит Ремпе
+3
-1
+2
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